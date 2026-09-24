Vitor Roque recupera confiança em momento decisivo do Palmeiras

Vitor Roque dá sinais de recuperação no Palmeiras justamente em um dos momentos mais importantes da temporada. Afinal, depois de enfrentar um período de cobranças e dificuldades para reencontrar o ritmo após lesões, o atacante voltou a aparecer como peça importante nas partidas contra São Paulo e LDU.
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O centroavante, então, passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo em maio e ficou mais de dois meses longe dos gramados. O retorno, no entanto, não foi fácil, já que ficou oito jogos sem estufar a rede, até que desencantou no confronto com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, em agosto.
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Após o empate por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, o técnico Abel Ferreira teceu críticas públicas ao atacante. O comandante português deixou claro que o jogador não estava em boa forma, tanto que constantemente era substituído e não completava os 90 minutos. Em seguida, Roque iniciou as partidas contra Santos, pela Copa do Brasil, e Botafogo, no Brasileirão, no banco.
No entanto, voltou a figurar entre os titulares no jogo de ida das quartas da Libertadores, contra a LDU, e fez a finalização, que gerou o tento de Giay no rebote. No jogo seguinte, atuou por 90 minutos diante do São Paulo, algo que não ocorria desde o jogo com o Guarani, em fevereiro, pelo Paulistão. Em campo, o atleta estufou a rede e teve uma atuação consistente.
"Tenho que agradecer a oportunidade de vestir essa camisa, de marcar esse gol e de vencer esse clássico. Agradeço a toda a equipe que vem me ajudando, ao professor. Pouco a pouco venho recuperando minha confiança. Não é fácil passar por lesões. Desde o início do ano venho passando por isso, e essas lesões estão me atrapalhando. Mas é pouco a pouco. Vou seguir trabalhando para ajudar o Palmeiras a melhorar ainda mais", disse.
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Confiança e personalidade
A atuação no clássico ganhou ainda mais importância pelo contexto e foi como uma resposta imediata ao treinador. No jogo de volta contra a equipe equatoriana, em Quito, marcou o segundo gol do Palmeiras e ajudou a equipe a ficar à frente no placar. O Alviverde, contudo, sofreu a virada, mas avançou às semifinais da Libertadores após vencer nas penalidades.
O grande destaque foi Carlos Miguel, que defendeu as cobranças de Lucas Rodríguez e Segovia. Contudo, Vitor Roque esbanjou personalidade ao aplicar uma cavadinha na disputa de pênaltis e converter seu tento.
"Faz parte, se o Roque esteve lesionado três, quatro meses, está voltando da lesão. Vocês sabem o quanto eu defendi o Vitor Roque ano passado? Não houve ninguém que defendesse o Vitor Roque mais do que eu. Eu só quero uma coisa, que ele tenha alegria de treinar, que sorria para o sol", explicou Abel Ferreira, em entrevista no início do mês.
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