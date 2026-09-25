Enzo Elias aposta em boa fase para vencer Stock Car em Brasília

Por dentro do brinquedinho de Enzo Elias nos boxes do autódromo de Brasília: os treinos começam hoje - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O fim de semana da Stock Car no Autódromo Internacional Nelson Piquet renova o sonho de um jovem piloto da cidade. Melhor brasiliense na classificação da temporada com 506 pontos, Enzo Weisheimer Elias sonha com a primeira vitória no quintal de casa. A temporada alimenta a expectativa. Ele acumula uma vitória na corrida sprint e pódio na última etapa na principal combinada com o turnfo: o conhecimento do traçado. Na entrevista a seguir ao Correio, o piloto de 24 anos nascido em 2002 fala sobre a segunda corrida da carreira no circuito da cidade e do diferencial no fim de semana: a estreia da Endurance, uma prova com duração de duas horas e mais uma volta disputada em dupla. O parceiro dele será Gianluca Petecof.

"É incrível fazer parte desse momento histórico da categoria, ainda mais correndo na minha querida Brasília. Meu amigo Gianluca é um piloto extremamente rápido. Ele vai somar muito ao time. Vamos nos divertir bastante nessa etapa e, claro, lutar para vencer essa prova", comemora Enzo Elias.

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"Este será um fim de semana especial. O Enzo é um irmão. Somos muito próximos fora das pistas. Estou muito feliz por poder participar com ele deste desafio. Vou para a minha primeira prova oficial em 2026, uma vez que ainda não atuei neste ano. Estou preparado. Vamos trabalhar bastante, nos divertir e lutar pela vitória", retribui Petecof.

Você está em oitavo lugar na classificação da temporada. Qual é a expectativa para a etapa de Brasília, a segunda depois da reabertura do Autódromo Internacional Nelson Piquet?

Minha expectativa com relação à etapa de Brasília não tem como ser melhor. A minha etapa de casa. Nossa segunda vez aqui em Brasília com a Stock Car, então eu estou extremamente feliz, contente, animado com a etapa como um todo. Ainda mais vindo de bons resultados nas etapas anteriores. Eu acho que isso dá um gás, uma motivação extra para chegarmos aqui e colocar o carro na posição que ele merece, que é à frente do grid.

O Nelsinho Piquet venceu em casa no ano passado. Dá para confiar em mais um triunfo do DF em casa no domingo?

Então, todo esse trabalho está sendo feito para que possamos ter um grande resultado aqui em Brasília, que além de ter esse gosto a mais, esse gosto especial, é uma prova extremamente importante. A prova de Endurance (corrida em dupla com 2 horas e uma volta de duração) tem um peso simbólico muito grande por ser a primeira da história da Stock Car.

A corrida tem um peso maior...

Ela vale pelas duas primeiras provas, tanto a sprint quanto a principal da etapa. Então, sabemos da importância dessa prova como um todo para o nosso campeonato, para o nosso bom resultado no fim do ano. Então, é uma etapa em que estamos extremamente focados em extrair o máximo possível. O time todo está engajado com isso. E tenho certeza de que vamos ter uma grande etapa, dar muita alegria para o pessoal de Brasília. Com certeza, vamos ter um motivo para comemorar no final.

O que muda no fim de semana com a Endurance?

Na prática, muda quase tudo. Desde a administração da prova, do desgaste do carro, que é muito maior, e até mesmo na forma que você encara a prova. Hoje, você tem que pensar no resultado do carro e não só no seu pessoal, porque vai depender da média dos pilotos, no resultado dos dois pilotos e tudo isso implica o desgaste do carro.

O que demanda mais atenção?

Administrar os pneus, a administração do pit, que é completamente diferente do pit stop rápido. Você tem que fazer o pit dentro de uma janela de tempo específica, então tudo isso muda, o approach para o fim de semana muda e é claro que, com relação à dupla, você tem que ter um bom entrosamento. Tem que confiar no parceiro. Eu, graças a Deus, estou com um parceiro que, além de tudo, é um grande amigo pessoal (Gianluca Petecof). Então, um cara em quem eu confio de olho fechado e isso eu tenho certeza de que vai jogar a nosso favor na hora que formos para a pista.

Esse é o seu melhor ano na Stock Car devido à vitória na sprint e ao terceiro lugar no Circuito dos Cristais em Curvelo (MG)?

Na verdade, esse é o nosso melhor ano na Stock Car devido à junção de todos os resultados, a construção do nosso ano. É claro que resultados expressivos, como uma vitória na sprint, como o pódio na principal, na última etapa, aceleram esse processo, mas eu acho que estar na frente o tempo inteiro, brigar na frente o tempo inteiro. Se não me engano, eu sou o quarto piloto com o maior número de Q3 no ano, então tudo isso faz parte do campeonato, tudo isso faz parte do resultado que a gente está tendo nessa temporada.

É possível sonhar com a vitória?

É claro que dá para pensar numa vitória. Nós temos apresentado uma performance muito forte, é uma pista que pode ser boa para nós. E eu acredito que com toda a preparação feita desde a última etapa para cá, vindo de bons resultados, teremos condição de brigar pela vitória e é isso que eu mais quero.



