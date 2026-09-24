Audi confirma Bortoleto e Hülkenberg como pilotos para 2027

O brasileiro Gabriel Bortoleto e o alemão Nico Hülkenberg continuarão sendo os pilotos da Audi na temporada 2027 da Fórmula 1, confirmou o chefe da equipe, o italiano Mattia Binotto, nesta quinta-feira (24/9), em Baku.
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Embora houvesse poucas dúvidas sobre a permanência de ambos, a Audi só oficializou a decisão no primeiro dia de treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão.
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"Não tivemos nenhuma conversa sobre os pilotos para a próxima temporada. Nossos pilotos estão sob contrato, sabíamos que não haveria mudanças", declarou Binotto.
A Audi ocupa atualmente a oitava posição entre 11 equipes no campeonato de construtores, com 17 pontos somados, apenas quatro a menos que a Haas (7ª).
Depois de Bortoleto conquistar os dois primeiros pontos no Grande Prêmio que abriu a temporada, na Austrália, a equipe passou por um jejum de sete corridas sem pontuar.
No entanto, a Audi vem apresentando uma clara evolução nos últimos meses e colocou pelo menos um de seus carros no Top 10 em cinco dos últimos seis Grandes Prêmios.
Bortoleto, de 21 anos, é o 14º no campeonato de pilotos com dez pontos, tendo como melhor resultado dois oitavos lugares consecutivos (em Silverstone e Spa-Francorchamps).
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O veterano Hülkenberg, de 39 anos, é o 15º (7 pontos) e somou pontos em três das últimas quatro corridas.
Em 2025, sob as cores da Sauber - equipe suíça comprada pela Audi -, Bortoleto, campeão da F2 em 2024, somou 19 pontos em sua primeira temporada na F1, contra 51 de Hülkenberg.
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