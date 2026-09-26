São Paulo vence Corinthians no início da final do Brasileirão feminino

Em uma decisão cercada de reviravoltas, o São Paulo conseguiu um grande resultado na tarde deste sábado ao derrotar o Corinthians por 2 x 1, de virada, na Neo Química Arena, em jogo válido pela primeira final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. O time da casa saiu na frente com um gol de Gabi Zanotti, mas Giovana Crivelari e Isa Guimarães definiram o triunfo em favor da equipe são-paulina



Os dois times voltam a entrar em ação no próximo sábado, 3 de outubro, no estádio do MorumBis, para o segundo jogo desta decisão do Brasileirão. Melhor equipe da fase de classificação, o São Paulo agora vai contar com o apoio de sua torcida e depende de um empate para ficar com o título. Já o Corinthians precisa de um triunfo por dois gols de vantagem para levar o troféu no tempo normal. O resultado marcou a primeira derrota do time feminino corintiano em seu estádio.



A partida teve todos os ingredientes de uma grande decisão. Nervosismo, jogo tenso, atletas reclamando da arbitragem, domínio do time anfitrião e uma reação heroica da equipe visitante buscando um resultado improvável na casa do rival.



Os primeiros 45 minutos foram marcados por um início avassalador do Corinthians. Contando com o apoio maciço da torcida nas arquibancadas da Neo Química Arena, as brabas adotaram uma postura ofensiva desde o início e, com seis minutos, já tinham arriscado dois arremates contra a meta da goleira tricolor Carlinha.



O São Paulo não conseguiu ajustar a marcação, continuou dando espaço em seu campo de defesa e acabou punido. Em jogada pela direita, Vic Albuquerque fez um levantamento preciso na pequena área. Gabi Zanotti cabeceou com estilo, mandou a bola no canto e fez a fiel torcida explodir: 1 a 0 aos nove minutos.



Acostumado a controlar seus jogos com a posse de bola, as visitantes demoraram um pouco a entender a estratégia corintiana de apostar em uma transição rápida com Gabi Zanotti sendo referência nas ações ofensivas. No entanto, no momento em que teve tranquilidade o futebol das soberanas apareceu.



Acionada pela Aline Milene, Duda Serrana penetrou pelo lado direito do ataque e chegou à linha de fundo com liberdade para cruzar. Oportunista, Giovana Crivelari se antecipou à marcação e bateu de primeira para empatar o Majestoso aos 20 minutos, dando uma nova dinâmica à decisão.



O duelo passou a ser controlado pela equipe tricolor. Mais eficiente nas roubadas de bola no meio-campo, as visitantes esfriaram a pressão corintiana e ditaram o ritmo do confronto. Apostando nas infiltrações, o São Paulo explorou os espaços entre as zagueiras corintianas e teve a bola do jogo para virar a partida.



Isa Guimarães entrou livre pela direita na grande área e ficou à frente da goleira Nicole. No momento de definir, entretanto, ela pegou mal na bola, o chute saiu cruzado, e o São Paulo desperdiçou a chance de ficar à frente no placar.



O início da etapa complementar teve um histórico parecido com o primeiro tempo, com o Corinthians em cima e o São Paulo acuado. Com Jhonson na vaga de Gabi Zanotti, que foi para o intervalo reclamando de dores na perna, as brabas fizeram do jogo aéreo seu principal trunfo para buscar logo um segundo gol na partida



Porém, foi o São Paulo que quase balançou a rede em lance impressionante. Nicole rebateu para frente um chute de meia distância de Karla Alves, mas se recuperou e evitou o gol ao encarar a chegada da meia-atacante Aline Milene.



Com o passar do tempo, o jogo foi ficando mais estudado, mas um erro na saída de bola do Corinthians acabou definindo o confronto. Duda Miranda foi pressionada e deu um presente para o ataque adversário. Isa Guimarães foi acionada em velocidade, teve tranquilidade para esperar a saída de Nicole e tocou no canto para fazer 2 x 1.



A partir daí, o jogo ganhou ainda mais contornos dramáticos. O São Paulo se fechou na defesa, aguentou a pressão corintiana e viveu de contra-ataques até o apito final que decretou a vitória na casa dos corintianos.



FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 2 SÃO PAULO



CORINTHIANS

Nicole; Thais Ferreira, Duda Mineira (Letícia Monteiro) e Juliete (Andressa Alves); Gi Fernandes, Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Dayana Rodríguez), Belén Aquino (Gisela Robledo) e Tamires; Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti (Jhonson).

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Técnico: Emily Lima



SÃO PAULO

Carlinha; Duda Serrana, Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Karla Alvese e Aline Milene (Mylena Carioca); Isa Guimarães e Giovana Crivelari (Vi Amaral).

Técnico: Thiago Vianna



Gols: Gabi Zanotti, aos 9 e Giovanna Crivelari, aos 20 minutos do primeiro tempo. Isa Guimarães, aos 22 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Andressa Alves (Corinthians); Carol Gil e Carlinha (São Paulo).

Árbitra: Francielly Fernanda de Castro (MG).

Renda: R$ 721.017,00

Público: 21.871 presentes

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)