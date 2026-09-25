Enquanto Brasileirão vive era das bets, Feminino chega à final quase imune

Decisão do ano passado exibiu diversas casas de apostas nos LEDs de publicidade. Em caminho contrário, semifinais de 2026 não tiveram nenhuma marca do tipo - (crédito: Staff Images Woman/CBF)

A final do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e São Paulo, neste sábado (26/9), às 16h30, será um dos primeiros grandes palcos do futebol nacional após o governo federal anunciar, nesta sexta-feira (25/9), medidas de restrição total às apostas esportivas e à publicidade do setor no país. Mas, diferentemente do cenário encontrado na Série A masculina, a decisão das mulheres chega ao momento de mudança praticamente sem depender da exposição das bets nos espaços comerciais oficiais da competição.

A diferença pode ser percebida no entorno do gramado. Nas semifinais entre Corinthians x Bahia e São Paulo x Flamengo, as placas de publicidade de LED "antecederam" o movimento e não exibiram marcas de casas de apostas. A única exceção relacionada aos clubes foram as placas fixa do patrocinador do mandante. Apenas o tricolor baiano não tem casa de aposta como master. Durante os 90 minutos, as marcas de Itambé, Hyundai, Sadia, Coca-Cola, Uber, Heatmap, FSports, Amazon, Sicoob e Monange, além da identidade visual da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ganharam destaque.

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Também não houve utilização dos tradicionais “tapetes” posicionados próximos aos gols, outro ativo recorrente em transmissões de partidas do futebol masculino e normalmente dominado pelas mais variadas casas de apostas. O cenário reforça uma característica própria da competição feminina deste ano: a comercialização dos ativos do torneio buscou ampliar a presença de marcas de diferentes segmentos, sem a dependência visual das casas de apostas observada em outras propriedades do futebol brasileiro.

A final de 2025 ajuda a dimensionar a diferença. Na decisão entre Corinthians e Cruzeiro, marcas como Start Bet, Esportes da Sorte, Aposta Ganha e Luck.bet estiveram presentes na comunicação comercial do campeonato. A Start Bet, inclusive, entrou como patrocinadora do Brasileirão Feminino na fase decisiva daquela edição — a parceria começou nas quartas de final do torneio —, com presença prevista nas placas de publicidade das partidas.

A diferença para o futebol masculino

O contraste com a Série A do Campeonato Brasileiro é mais evidente nos uniformes e na quantidade de propriedades comerciais ocupadas pelo segmento. Em 2025, os 20 clubes da primeira divisão masculina tinham algum vínculo comercial com empresas de apostas, e 18 utilizavam uma bet como patrocinadora máster. Neste ano, o número de equipes prejudicadas com a medida de veto do governo federal em relação ao espaço principal das camisas de jogo está em 14.

Corinthians e São Paulo são exemplos diretos dessa realidade. No futebol masculino e feminino, o Timão tem a Esportes da Sorte como patrocinadora máster, enquanto o São Paulo mantém a Superbet na posição principal do uniforme. Os clubes de futebol terão até 5 de outubro, um prazo de 10 dias, para remover marcas de casas de apostas dos uniformes e das propriedades comerciais.

Esse deve ser justamente o primeiro impacto visual possível para a final: caso as equipes tenham de retirar as marcas das casas de apostas dos uniformes, o torcedor poderá perceber a mudança imediatamente nos dois times em campo. A situação do Corinthians tem ainda um elemento contratual relevante: o clube renovou em 2026 o vínculo da Esportes da Sorte com o futebol feminino até dezembro de 2029.

Fora das camisas, porém, a diferença já aparece antes mesmo de qualquer mudança provocada pela nova medida. Enquanto a Série A masculina utiliza uma grande quantidade de ativos comerciais ligados às bets, o Brasileirão Feminino chega à final com um ecossistema de patrocinadores concentrado em marcas tradicionais.

Quem comercializa a publicidade

A estrutura comercial ajuda a explicar esse cenário. A FSports detém com exclusividade os direitos comerciais e de mídia das competições nacionais femininas da CBF no ciclo 2025–2029. A empresa trabalha em parceria com a agência Heatmap na comercialização dos ativos do Brasileirão Feminino, da Copa do Brasil Feminina e da Supercopa Feminina.

A estratégia comercial ganhou força nos últimos anos. Atualmente, o ecossistema das competições femininas reúne patrocinadores como Amazon, Coca-Cola, Hyundai, Itambé, Monange, Sicoob e Uber. A Coca-Cola, por exemplo, fechou em julho de 2026 acordo válido até o fim de 2027 — também envolvendo presença em torneios masculinos —, com entregas envolvendo painéis de LED, placas estáticas, backdrops de entrevistas e ativações especiais.

A própria Heatmap já destacou o crescimento da presença comercial no futebol feminino. Em 2025, mais de 15 patrocinadores apareceram nas partidas decisivas das competições, incluindo marcas de alimentos, bancos, automóveis, varejo e também casas de apostas. O movimento, portanto, não significa ausência histórica das bets no futebol feminino. Elas já estiveram presentes e chegaram a comprar propriedades comerciais importantes. A diferença está no peso relativo dessa presença.

O que muda na prática

Para quem assistir à decisão entre Corinthians x São Paulo, a primeira mudança perceptível dependerá das regras efetivamente aplicáveis aos contratos vigentes de patrocínio máster. Nas placas comerciais da competição, entretanto, a transformação tende a ser menor em comparação a uma partida da Série A masculina. O histórico recente das semifinais mostra um entorno de campo ocupado majoritariamente por patrocinadores de outros setores.

Justamente por isso, a decisão entre Corinthians e São Paulo ganha um significado particular além da disputa pela taça de campeão dentro do gramado. Com o Brasileirão masculino paralisado pela Data Fifa até 7 de outubro, a final será o primeiro grande jogo do futebol nacional sob o novo cenário, mas acontecerá em uma competição na qual a publicidade das bets, ao menos nesta temporada, ocupou uma fatia visual bem menor em comparação aquela observada no principal campeonato masculino.