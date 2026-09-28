Wakeboard: Henrique Dalbert é campeão do Brasileiro no Lago Paranoá

Henrique Dalbert levita sobre as águas do Lago Paranoá durante a competição realizada no Deck Norte - (crédito: Kleyon Lacerda/Wake Up)

Henrique Dalbert é o campeão da etapa de Brasília do Campeonato Brasileiro de Wakeboard. A competição fez parte da programação do Wake Up Festival neste fim de semana no Deck Norte, às margens do Lago Paranoá. Dalbert subiu ao degrau mais alto do pódio com 70 pontos.

Marcelo Marques Giardi ficou em segundo com 68 e o brasiliense Felipe Martins Pinheiro Miyamoto terminou em terceiro, com 50, enquanto Luiz Fellipe Carvalho ficou com a quarta colocação somando 35. Pedro Eduardo Porto Rosas completou o top 5, com 20 pontos.

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O resultado de Felipe Miyamoto ganha um significado especial para o esporte brasiliense. Atleta da capital, ele chegou ao Wake Up depois de conquistar a medalha de prata no Campeonato Mundial de Wakeboard da IWWF, na Itália. O resultado reforçou sua posição entre os principais nomes brasileiros da modalidade.

A etapa de Brasília foi a segunda de três disputadas pelo Campeonato Brasileiro em 2026, depois de Nova Lima (MG) e antes da etapa de Ibiúna (SP).

A edição deste ano teve um significado especial ao celebrar os 30 anos da chegada do wakeboard à capital federal. A história da modalidade em Brasília começou com Décio Wehbe, responsável por trazer o esporte para a cidade e acompanhar a evolução de diferentes gerações de atletas.

Três décadas depois, o cenário doméstico mostra uma nova geração chegando com força às competições nacionais. Além dos atletas que conquistaram espaço no circuito, o Wake Up também abriu espaço para categorias de base, incluindo crianças e jovens que começam a construir as próprias trajetórias no esporte.

Além da etapa do Campeonato Brasileiro, o Wake Up Festival ofereceu uma programação diversificada durante os quatro dias de evento. O público teve acesso gratuito a atividades como wakeboard, wakesurf, altinha, skate, slackline, desafio de barra, capoeira, yoga, jiu-jítsu, funcional, mobilidade e dança.

A programação também contou com ações voltadas à inclusão e à formação de novos públicos para os esportes aquáticos, reforçando a proposta do festival de aproximar atletas profissionais, praticantes e pessoas que desejam conhecer novas modalidades.



*Com informações do Wake Up