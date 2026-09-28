Kickboxing: Paranaense brilha no DF e conquista vaga ao Mundial no Japão

O K-1 World GP - Brasília Round 2026 foi um verdadeiro espetáculo e terminou com uma batalha de tirar o fôlego. No main event da noite, João Victor, principal prospecto do kickboxing brasileiro na divisão, derrotou o experiente Agnaldo “Cruel” em decisão dividida na final do torneio, sagrando-se o grande campeão do evento. O jovem atleta de Curitiba (PR) será o representante da América Latina nas finais mundiais da maior organização de kickboxing do planeta, no Japão.



Com apenas 23 anos — o atleta mais jovem do torneio —, João Victor, da equipe Teixeira Team, manteve sua invencibilidade ao nocautear um dos favoritos, João Pedro Simão, ainda no primeiro round das quartas de final. Na semifinal, venceu novamente por nocaute, desta vez superando Marco ‘Black Diamond’, campeão da edição de 2025 e um dos cotados ao título. Na grande final, superou o experiente Agnaldo ‘Cruel’ Arruda, garantindo o troféu e a vaga para o Japão.



A realização do K-1 World GP - Brasília Round 2026 na capital federal contou com o apoio estratégico do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), estimulando o esporte de alto rendimento e movimentando o turismo e a economia local.



A caminho do Japão

A grande decisão levou a torcida ao delírio no salão social da AABB Brasília e terminou com todos aplaudindo de pé os dois lutadores. O confronto entre João e Agnaldo foi uma verdadeira guerra de trocação franca, culminando na vitória do paranaense.

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No primeiro round, João Victor sentiu a mão pesada de seu adversário, mas mostrou velocidade e potência ao desferir sequências de boxe que balançaram Cruel. Os dois encaixaram duros golpes durante todo o combate, sem que nenhum dos lutadores dominasse completamente a luta.



Cruel teve grandes momentos no segundo round, apostando no boxe e encaixando jabs que balançaram João. O paranaense, contudo, manteve o ritmo forte ao andar sempre para a frente. Pouco antes do gongo tocar, João torceu o joelho esquerdo, adicionando ainda mais drama ao confronto.



No último round, o pupilo de Rafael Teixeira impôs seu ritmo aproveitando o desgaste físico do adversário. Mesmo lesionado, acertou boas combinações de socos e chutes, balançando Agnaldo, que mostrou resiliência e “queixo duro”. Ao fim do combate, a torcida aplaudiu de pé enquanto os dois atletas se abraçavam no ringue.



A decisão dividida foi anunciada com o primeiro e o terceiro árbitro apontando vitória para João Victor (29-28 e 30-27, respectivamente). O segundo árbitro considerou que Cruel se saiu melhor (29-28). Ao ser anunciado como campeão, João foi à lona pela primeira e única vez na noite, chorando ao lado do seu corner. Em seguida, recebeu o troféu e comemorou a conquista.



“É um grande feito na minha carreira. Sou o mais novo a estar aqui e ganhei esse título disputando com os maiores da minha categoria. Não consigo definir em palavras”, disse João Victor, emocionado. “Pai, eu vou lutar no K-1, lá no Japão”, acrescentou o campeão, que revelou ser fã do maior evento de kickboxing do mundo desde a infância, quando acompanhava as lutas ao lado do pai.



“Foi uma honra estar aqui e lutar contra os melhores. Independentemente do resultado, se entrou no ringue comigo, se prepare que vai ter uma guerra”, disse Cruel, que, apesar da derrota na final, fez três grandes lutas ao longo do GP e foi ovacionado pela torcida.

Atropelo paraguaio

A edição 2026 do K-1 World GP também trouxe ao público grandes confrontos nas super fights do card principal. Lutando em casa, André ‘Hunter’ Martins venceu o confronto internacional contra o chileno Sebastian Corral por decisão majoritária, na luta co-principal do evento.

Na outra super fight da noite, Iury Souza venceu Vitor Januzzi por decisão unânime — os três juízes apontaram o placar de 30-27. A luta foi movimentada, com ambos os atletas trabalhando bem as combinações. O golpe mais empolgante do confronto foi um belo chute de Iury, que quase levou Januzzi à lona.

O grande destaque entre as super fights ficou por conta de outra batalha sul-americana. O paraguaio Fabrizio Alcaraz, conhecido como “La Pulga”, confirmou sua condição de principal prospecto de seu país ao atropelar e nocautear o experiente brasileiro Paulo Sergipe a 1 minuto e 27 segundos do primeiro round.