BSB Fight 7: Roni Ratinho conquista cinturão dos penas em Samambaia

A celebração da conquista do cinturão na noite de sábado: arquibancadas lotadas em Samambaia - (crédito: Luiz Diogo/BSB Fight)

O BSB Fight 7 terminou na noite de sábado (26), em Samambaia, do jeito que a torcida pediu. Katagatame muito técnico do lutador de Brasília, Roni Ratinho, que agora é o campeão peso pena do maior evento de MMA da capital do país.

A luta principal da noite não passou de dois minutos. Depois de acertar o rosto do adversário com socos potentes, Ratinho levou a luta pro chão e aplicou um katagatame diferenciado. Ao invés de usar o chão para encaixar o golpe, como geralmente acontece, o campeão usou a grade como apoio para sufocar Eltoro, usando o ombro do adversário contra a lateral do pescoço para bloquear a circulação sanguínea. “Foi um katagatame. Tô muito feliz em ter esse cinturão comigo”, confirmou Ratinho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Bastante emocionado, o campeão elogiou o evento e falou sobre as adversidades da vida de um lutador: “O BSB Fight tá vindo com uma estrutura diferente, do nível dos grandes eventos. Me contratem. É muito bom trabalhar pra vocês. A vida de um lutador é complicada, muitas vezes a gente desanima, mas agora teremos novidades”, disse o campeão, após anunciar que está montando sua própria equipe de lutas.

Luta co-principal surpreende o público

Na segunda luta mais importante da noite, o paulista Gustavo Carrasco não conseguiu a vitória que poderia render a disputa do cinturão dos meio-médios contra o campeão Jonas Favela. Dominou praticamente todo primeiro round, mas cedeu a montada a Xavier Vaqueiro, lutador do Rio Grande do Norte. Nos 18 segundos finais, sofreu um forte ground and pound e acabou desistindo no intervalo entre o primeiro e o segundo rounds.

“Depois que levei aquela pedalada (ilegal) no chão, senti o maxilar e não deveria ter voltado, mas sabe como é, o sangue de lutador não me deixou desistir”, explicou Carrasco. Com a derrota, o desafiante ao cinturão se torna incógnita que só poderá ser respondida pelo matchmaker do BSB Fight, Tiago Highlander.

Bônus da noite

O único bônus da noite foi para Cleiton Lucena, da equipe Cerrado MMA, pela performance da noite. Ele aplicou um nocaute avassalador contra Vítor Delporto, da Bonfim Brothers, aos 22 segundos de luta, um cruzado de direita que pegou na lateral da cabeça de Delporto. Ele caiu de cara no chão, tentou levantar e levou mais dois socos certeiros para o árbitro Pinguim encerrar a luta. “Vim pronto pra trocar porrada. Tô esperando meu bônus, Highlander”, cobrou Cleiton. “Talvez este seja o nocaute do ano. Ele ganhou o bônus, sim”, confirmou Hihglander.

Maior evento de MMA de Brasília

O BSB Fight se consolidou em 2026 como o maior evento de MMA da capital do país, com os principais nomes da modalidade no DF e em todo o Brasil lutando pelo cinturão de cada categoria de peso.

Pagando excelentes bolsas para os lutadores e ainda oferecendo premiação em dinheiro para as melhores performances em cada edição, o BSB Fight também investe na qualidade técnica dos casamentos de luta, sendo o único evento de MMA em Brasília que conta com um ranking top 10 e um campeão em cada categoria de peso.

Experiência x nova geração

Para Tiago Highlander, matchmaker do BSB Fight, a presença de atletas de diferentes estados fortalece o card e aumenta a competitividade das lutas. “A ideia foi buscar confrontos que façam sentido esportivamente. Trazer atletas de outros estados aumenta a competitividade e dá ao público a oportunidade de conhecer diferentes estilos de luta.”



*Com informações do BSB Fight