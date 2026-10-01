Primeiro-ministro de Portugal tentou convencer CR7 a ficar na seleção

A saída de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa de maneira abrupta provocou uma movimentação incomum nos bastidores. Nesta quinta-feira (1º), o primeiro-ministro Luís Montenegro entrou em contato com o técnico Jorge Jesus para conversar sobre a crise envolvendo o craque português.

Segundo informações divulgadas pelo jornal ‘Record’, Montenegro primeiro telefonou para Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Depois de ouvir a versão do dirigente sobre os acontecimentos, o primeiro-ministro pediu para falar diretamente com Jorge Jesus.

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O conteúdo da conversa entre Montenegro e o treinador, no entanto, não foi revelado. O contato ocorreu poucas horas antes de Portugal enfrentar a Dinamarca nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), no Parkenstadion, em Copenhague, pela Liga das Nações.

A crise ganhou força depois de uma sequência de episódios envolvendo Ronaldo e o novo técnico da seleção. Após a vitória sobre a Noruega, os dois chegaram a conversar, já que o jogador ficou os 90 minutos no banco de reservas, algo inédito em 18 anos na seleção. Na véspera do duelo com a Dinamarca, porém, Jorge Jesus afirmou em entrevista coletiva que é ele quem toma as decisões dentro da equipe.

Pouco depois da entrevista, Cristiano Ronaldo deixou o estádio e abandonou o treino da seleção. O atacante confirmou a decisão nas redes sociais e afirmou que, no momento adequado, explicará aos portugueses os motivos que o levaram a deixar a concentração.