Flamengo pode receber indenização por lesão de Arrascaeta

Plata (esq.) e de Arrascaeta são dois dos dez gringos do Flamengo - (crédito: Adriano Fontes / Flamengo)

O Flamengo pode ser recompensado financeiramente pela Fifa por causa da lesão de Arrascaeta. Afinal, a entidade máxima do futebol pode pagar uma indenização de R$ 121,5 mil por dia para o clube, caso o tempo de recuperação do meia uruguaio ultrapasse o período de quatro semanas (ou 28 dias). A compensação máxima estipulada gira em torno de 7,5 milhões de euros (R$ 44,4 milhões).

Em 2012, a Fifa criou o programa de "Proteção aos Clubes", com o objetivo de recompensá-los em casos de desfalques durante as Datas Fifa. O Flamengo, portanto, deve receber o montante, já que Arrascaeta não deve retornar aos gramados dentro do prazo estipulado pela entidade. A expectativa inicial, aliás, é que o meio-campista uruguaio retorne aos gramados apenas em meados de novembro.

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Arrascaeta chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (30), por volta das 16h (de Brasília). No dia seguinte, ainda pela manhã, realizará os últimos exames pré-operatórios. O meia vai passar por cirurgia para corrigir uma fratura no punho esquerdo. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo, comandará o procedimento ao lado de Roberto Feres, especialista nesse tipo de lesão.

Um dos destaques da vitória do Uruguai sobre a Coreia do Sul, Arrascaeta se machucou após cair de mal jeito no gramado. Após receber atendimento médico, o uruguaio deixou o campo aos 32 minutos e, logo após, realizou exames médicos em uma clínica local. Dessa forma, o resultado apontou fratura no punho esquerdo com indicação cirúrgica. O Flamengo, portanto, solicitou o retorno imediato ao Brasil.