Após fraude, donos do City podem ser obrigados a vender o clube

A situação do Manchester City ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (30). O novo Regulador Independente do Futebol (IFR, na sigla em inglês) afirmou que pode obrigar os proprietários do clube a vendê-lo caso sejam considerados incapazes para continuar no comando.

Desde 2014, o dono do Manchester City e do conglomerado City Football Group é o xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro da família real de Abu Dhabi e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A declaração ocorreu depois de uma comissão independente da Premier League apontar que dirigentes do City participaram de um esquema de mais de R$ 6,3 bilhões para violar regras financeiras da competição. O caso, porém, ainda passa por processo de recurso.

O presidente do IFR, David Kogan, confirmou, assim, que o órgão possui autoridade para avaliar a permanência de proprietários, diretores e executivos. Segundo ele, essas medidas, inclusive, poderão ser aplicadas quando houver evidências claras de irregularidades.

A decisão da comissão independente levanta questões sérias, afirmou Kogan.

Órgão vai aguardar avanço do processo

Ele, porém, disse que o órgão regulador utilizará seus poderes quando considerar necessário para proteger a sustentabilidade, a honestidade e a integridade do futebol inglês.

No entanto, o dirigente destacou que o processo ainda não terminou. O Manchester City pretende recorrer das conclusões da comissão, e o IFR informou que aguardará o avanço da disputa antes de tomar qualquer medida contra os proprietários do clube.

O calendário prevê 2 de outubro como prazo para a apresentação do recurso. Uma eventual audiência pode acontecer entre 14 e 18 de dezembro, enquanto a decisão final da comissão está prevista para 17 de janeiro.