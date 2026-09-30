Cristiano Ronaldo deixa treino de Portugal após declaração de Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo vai enfrentar País de Gales, nesta quinta (24), em amistoso em Lisboa - (crédito: Reprodução /Twitter)

Cristiano Ronaldo está fora da seleção de Portugal. Nesta quarta-feira (30/9), o atacante deixou o estádio antes do início da atividade em Copenhague, adversário desta quinta (1º/10) pela Liga das Nações. O ato aconteceu poucas horas depois de Jorge Jesus afirmar que esperava contar com o capitão no trabalho.

De acordo com informações da imprensa portuguesa, o jato particular de Cristiano foi preparado para deixar Copenhague ainda nesta quarta (30/9). O destino seria Madri, onde o jogador também mantém uma residência.

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Mais cedo, Jorge Jesus havia explicado a situação durante a entrevista coletiva. O treinador afirmou que Ronaldo faria o treino normalmente nesta quarta-feira (30/9) e garantiu que não abrirá exceções para o camisa 7.

Não é o Cristiano, nem nunca vai haver um jogador que vá mudar as minhas ideias como treinador. Nunca! Nem ele, nem ninguém. Nem nenhum presidente. Zero!, disse.

Maior desafio da careira

Em seguida, Jesus voltou a levantar polêmica com outra declaração ao ser perguntado se a seleção portuguesa seria o maior desafio de sua carreira.

"O maior desafio que eu tive foi quando comecei a minha carreira com jogadores de um nível inferior. O que é difícil é trabalhar com jogadores com nível médio, mas que se julgam grandes jogadores. Trabalhar com grandes jogadores, é fácil. Eles conhecem melhor o jogo, percebem melhor o que o treinador quer. É tudo mais fácil. O difícil, volto a dizer, são os jogadores que julgam que são grandes jogadores, mas não são. Esses é que são mais difíceis", afirmou.

A nova ausência ocorre após o desgaste provocado pela vitória de Portugal por 2 x 1 sobre a Noruega. Ronaldo permaneceu no banco durante os 90 minutos, apesar de ter realizado o aquecimento. Depois da partida, o atacante deixou o gramado sem participar da tradicional saudação aos torcedores portugueses.

Além disso, Ronaldo e Jorge Jesus conversaram na noite de terça-feira (29/9), em Malmo, na Suécia. Segundo relatos divulgados pela imprensa portuguesa, o encontro teve resultado positivo e buscou diminuir o desconforto entre capitão e treinador. Mesmo assim, o português voltou a não participar da atividade nesta quarta.

Portugal enfrenta a Dinamarca nesta quinta-feira (1º/10), às 15h45 (de Brasília). A equipe lidera o Grupo A4 com seis pontos, enquanto dinamarqueses e noruegueses somam três.