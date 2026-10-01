Antes das decisões, Vasco prioriza distância do Z4 do Brasileiro

O Vasco é uma das poucas equipes que disputam três competições neste momento na temporada, mas a tranquilidade ainda não chegou. Apesar de estar em duas semifinais, se distanciar do bloco de baixo no Brasileiro ainda é prioridade.

Isto porque, o Cruz-Maltino deixou a zona de rebaixamento na última partida da Série A do Braisleiro. Porém, qualquer tropeço no próximo desafio pode recolocar o clube entre os piores do campeonato. Por isso, o foco ainda é o Brasileirão.

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O campeonato é muito, muito difícil. Além do calendário apertado, o nível de exigência de cada partida é altíssimo, diria que um pouco mais que na Argentina, e a qualidade dos jogadores aqui é muito boa. Todos os times jogam de igual para igual e os jogos são muito atrativos pontuou o atleta, destacando que o elenco está vivo em três frentes, mas tem como prioridade sair do Z4, garantiu o volante Santiago Sosa à Rádio La Red, da Argentina.

Olho em outros torneios

Em contrapartida, o Cruz-Maltino está nas semifinais da Copa do Brasil, quando enfrenta o Palmeiras em novembro, e na mesma fase da Copa Sul-Americana. No meio de outubro, o rival será o Boca Juniors (ARG).

Com um cenário político mais arrumado com a venda da SAF para a Almirante Participações, a comissão técnica e a direção sabem da importância de não ser rebaixado mais uma vez para projetar um 2027 com voos mais altos.

O primeiro desafio para manter a boa fase é no dia 7 de outubro. Às 20h30 (de Brasília), o Vasco entra em campo no Estádio Nilton Santos, diante do Botafogo, pela 29ª rodada do Brasileiro.