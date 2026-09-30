Palmeiras x Corinthians terá público reduzido no Nubank Parque

O Palmeiras terá o Corinthians pela frente com capacidade reduzida no Nubank Parque. Afinal, o clube informou, nesta quarta-feira (30/9), que inicia a venda de ingressos para o Dérbi nesta quinta (1º/10), às 12h (de Brasília). O clássico acontece no dia 11 de outubro, às 17h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A redução de público ocorre por causa da montagem de um palco no Gol Norte. O espaço receberá a estrutura para o show de Robbie Williams, marcado para dois dias depois do confronto entre os arquirrivais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com a restrição, o Nubank Parque deve receber cerca de 30 mil torcedores no clássico. O Alviverde disponibilizará os ingressos pelo site oficial de vendas, com prioridade para os sócios-torcedores do Avanti até sábado (3/10), às 10h (de Brasília).

Os ingressos terão preços entre R$ 190 e R$ 280 no valor integral. Os planos do Avanti oferecem descontos aos sócios, conforme as condições de cada categoria.

Por fim, o Dérbi será o segundo compromisso do Palmeiras após a Data Fifa. Antes de enfrentar o Corinthians, o time comandado por Abel Ferreira recebe o Bahia no dia 8 de outubro, também no Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.