Palmeiras x Corinthians terá público reduzido no Nubank Parque

O Palmeiras terá o Corinthians pela frente com capacidade reduzida no Nubank Parque. Afinal, o clube informou, nesta quarta-feira (30/9), que inicia a venda de ingressos para o Dérbi nesta quinta (1º/10), às 12h (de Brasília). O clássico acontece no dia 11 de outubro, às 17h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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A redução de público ocorre por causa da montagem de um palco no Gol Norte. O espaço receberá a estrutura para o show de Robbie Williams, marcado para dois dias depois do confronto entre os arquirrivais.
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Com a restrição, o Nubank Parque deve receber cerca de 30 mil torcedores no clássico. O Alviverde disponibilizará os ingressos pelo site oficial de vendas, com prioridade para os sócios-torcedores do Avanti até sábado (3/10), às 10h (de Brasília).
Os ingressos terão preços entre R$ 190 e R$ 280 no valor integral. Os planos do Avanti oferecem descontos aos sócios, conforme as condições de cada categoria.
Por fim, o Dérbi será o segundo compromisso do Palmeiras após a Data Fifa. Antes de enfrentar o Corinthians, o time comandado por Abel Ferreira recebe o Bahia no dia 8 de outubro, também no Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.
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