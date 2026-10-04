Sensação da Nations, Grécia empata com a Alemanha

Sensação da Uefa Nations League, a Grécia não conseguiu nada além de um empate sem gols com a Alemanha por 0 a 0, na tarde deste domingo (4), em Toumba Stadium, em Salênica, na Grécia. O jogo deste fim de semana foi válido pela quarta rodada do Grupo A2 da competição internacional.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A Grécia segue na liderança da chave, com oito pontos. Já a Alemanha é a terceira colocada, com cinco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Apesar da boa fase do adversário, a Alemanha apresentou quase 75% de posse de bola ao longo do primeiro tempo do embate. Os visitantes, assim, criaram algumas oportunidades e chegaram a marcar com Burkardt. O VAR, no entanto, anulou, com uma infração no início do lance.
O placar permaneceu inalterado durante o segundo tempo, refletindo o desempenho morno das duas seleções.
Na próxima rodada, a Grécia visita a Holanda, no Estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, no dia 13 de novembro. Já os germânicos visitam a Sérvia, no Marakana, em Belgrado, na mesma data.
Saiba Mais
- Esportes Jogadores da Irlanda repetem protesto contra Israel na Liga das Nações
- Esportes Portugal vence Noruega e mantém 100% de aproveitamento na Liga das Nações
- Esportes Djokovic vence Zverev no ATP 500 de Pequim e quebra recorde de Rafael Nadal
- Esportes UFC: Natália Silva vence chinesa e conquista cinturão inédito para o Brasil
- Esportes Fluminense conquista Copa Brasília no esquenta para Superliga Feminina
- Esportes Porsche Cup Brasil: Matheus Comparatto e Felipe Baptista triunfam no DF