Porsche Cup Brasil: Matheus Comparatto e Felipe Baptista triunfam no DF

A prova deste sábado reuniu 40 carros no Autódromo Internacional Nelson Piquet e um total de 80 pilotos na inédita prova endurance - (crédito: Jose Mario Dias/Porsche Endurance)

Depois de 600 km de muita ação nas duas primeiras etapas do campeonato de endurance da Porsche Cup Brasil, as duas tripulações líderes vão para a decisão do título em Interlagos rigorosamente empatadas. Formada por Matheus Comparatto e Felipe Baptista, a dupla do Porsche #118 largou na pole, liderou o primeiro segmento e foi a primeira a ver a bandeira quadriculada na prova de 300 km que marcou a estreia de Brasília na história do evento.

Durante a corrida toda neste sábado no Autódromo Internacional Nelson Piquet, eles foram seguidos pelo #544, de Marçal Muller e Gaetano di Mauro, justamente os pilotos que haviam gabaritado os pontos em disputa na abertura do campeonato no Algarve com o #118 sempre em segundo.

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"Batemos três vezes na trave ano passado e na primeira etapa desse ano, então a gente tinha que ganhar. Fizemos o final de semana perfeito com pole e vitória. O Felipe fez um trabalho sensacional colocando o carro na primeira fila. Agradeço ao Eduardo Bassani, que deixou o carro incrível. Agora vamos para Interlagos em busca do título" Matheus Campanatto

Matheus Comparatto e Felipe Baptista levam a Shell ao lugar mais alto do pódio na etapa de Brasília da Porsche Endurance. Dupla da Shell triunfa pela primeira vez na temporada e assume a liderança do campeonato (foto: Jose Mario Dias/Porsche Endurance)

Esta foi a primeira vitória de Matheus Comparatto na Porsche Cup Brasil. O piloto de 19 anos de idade é campeão da F4 Brasil em 2024. No ano passado fez a migração para o evento dos carros de competição mais produzidos no mundo e vinha de quatro segundos lugares consecutivos em corridas de longa duração. com 23 anos de idade, Felipe Baptista já estava na história do evento como o mais jovem vencedor de uma corrida de GT na história do automobilismo mundial. A dupla do #118 era a mais jovem da Carrera Cup na prova de Brasília.

Matheus Comparatto e Felipe Baptista levam a Shell ao lugar mais alto do pódio na etapa de Brasília da Porsche Endurance. Dupla da Shell triunfa pela primeira vez na temporada e assume a liderança do campeonato (foto: Jose Mario Dias/Porsche Endurance)

A história da estreia da categoria na capital federal foi permeada por drama nos pits e algumas intervenções do safety-car, que transformaram a batalha de 300 km em seguidas disputas em ritmo de sprint. Não por acaso, depois de três centenas de quilômetros percorridos, a diferença entre os dois primeiros foi inferior a 1s.

O terceiro lugar ficou com o Porsche #8, de Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande. A dupla pernambucana do #27, formada por Sergio Ramalho e Josimar Junior, recebeu a bandeirada em quarto vencendo na classe Carrera Sport. O pódio geral foi completado pelos pilotos do #70, Lucas Salles e Rafa Suzuki.

Pai e filho

Em sexto lugar no geral e ganhando a prova na Carrera Rookie, Felipe e Pipo Massa emocionaram o público de Brasília, que esgotou os ingressos disponíveis para a apresentação da Porsche Cup Brasil.

"A emoção é incrível. Participar desse momento com o Pipo, de pilotarmos juntos, fazer os treinos, a estratégia, uma pista nova, estudo de onboard e telemetria… É fantástico e o trabalho dele na corrida foi muito bom, com um primeiro stint incrível saltando de oitavo para quinto na geral, mostra uma evolução muito rápida no campeonato e isso naturalmente ajudou muito a minha corrida também, me mantendo na janela com os carros da frente disputando as primeiras posições. Estou muito feliz pela corrida hoje e muito emocionado pela prova e pelo trabalho dele, que foi impecável" Felipe Massa

Pela classe Challenge a dupla do #22, composta por Caio Castro e Danilo Dirani, também converteu pole em vitória, com direito a muitos altos e baixos ao longo dos 300 km. Seus concorrentes mais próximos tinha direito a fazer os pitstops mais curtos pela regra do BOP, o que acabou fazendo bastante diferença com algumas paradas de box realizadas com o pelotão neutralizado em regime de safety-car.

A próxima etapa da Porsche Cup Brasil marca o fim da temporada de sprint da Carrera Cup, com a tradicional participação da categoria como evento-suporte do GP de F1 em Interlagos. Serão ao todo quatro corridas, duas válidas pela Carrera e outras duas pela Challenge, nos dias 7 e .

*Com informações da Porsche Cup Brasil