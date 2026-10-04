Portugal vence Noruega e mantém 100% de aproveitamento na Liga das Nações

Em meio à crise envolvendo Cristiano Ronaldo, Portugal continua invicto sob o comando do técnico Jorge Jesus - (crédito: Miguel Riopa/AFP)

Portugal venceu a Noruega por 2 a 1 neste domingo (4), no Porto, pela quarta rodada do Grupo D da Liga das Nações 2026/27. João Cancelo e Gonçalo Ramos marcaram os gols da seleção portuguesa, enquanto Kristoffer Ajer descontou para os noruegueses. Com mais uma vitória, a equipe comandada por Jorge Jesus manteve os 100% de aproveitamento e segue na liderança do grupo.

O triunfo também marcou o primeiro jogo de Portugal em casa desde a crise envolvendo Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo. O atacante deixou a delegação antes da partida contra a Dinamarca, em Copenhague, depois de ficar no banco de reservas. Mesmo com a turbulência nos bastidores, a seleção portuguesa voltou a responder em campo e confirmou o bom momento na competição.

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O jogo

Portugal começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo. João Cancelo aproveitou uma sobra na entrada da área e acertou um belo chute para vencer o goleiro Selvik. A Noruega, porém, conseguiu reagir antes do intervalo e empatou com Kristoffer Ajer, que dominou após cobrança de falta e finalizou de fora da área para marcar um golaço.

Na segunda etapa, Gonçalo Ramos recolocou Portugal em vantagem aos 33 minutos. Vitinha encontrou João Félix na área, e o atacante ajeitou de cabeça para o centroavante finalizar na pequena área. A Noruega tentou buscar novamente o empate nos minutos finais, mas a defesa portuguesa conseguiu segurar a pressão.

Portugal ainda terminou a partida com um jogador a menos. Francisco Conceição recebeu o segundo cartão amarelo aos 41 minutos e foi expulso justamente quando seria substituído. Mesmo em desvantagem numérica, a equipe portuguesa resistiu até o apito final e garantiu mais três pontos na Liga das Nações.