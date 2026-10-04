Fluminense conquista Copa Brasília no esquenta para Superliga Feminina

O Fluminense conquistou na noite deste sãbado o título da Copa Brasília de Vôlei, um esquenta de dois dias para a Superliga Feminina. As guerreiras tricolores derrotaram o Universitario, do Peru, por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/17, 22/25, 25/17 e 15/10, no Ginásio da Federação do DF, para levar o título da última competição da pré-temporada.
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Em um jogo equilibrado, o Fluminense saiu atrás no primeiro set, mas empatou o confronto na segunda parcial marcada pela evolução no sistema de bloqueio. O adversário levou o terceiro set, mas o Fluminense igualou o placar novamente e prevaleceu no tie-break para levantar o troféu do torneio.
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A ponteira Bianca Bertolino foi a maior pontuadora tricolor no confronto, com 22 acertos, seguida pela central Valquíria e pela ponteira Natália, com 17 pontos cada.
Na sexta-feira, o Fluminense foi o carrasco do Brasília Vôlei nas semifinais. Anfitrião do torneio, o time candango perdeu a decisão do terceiro lugar para o Minas por 3 sets a 0 com parciais de 21/25, 12/25 e 20/25. O Fluminense ficou em primeiro lugar, o Universitario do Peru em segundo, o Minas em terceiro e o Brasília Vôlei na quarta posição.
*Com informações do Fluminense FC
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