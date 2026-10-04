Holanda derrota a Sérvia e lidera Grupo B da Liga das Nações

A Holanda venceu por 2 a 1 a Sérvia, neste domingo (4), no Philips Stadion, em Eindhoven, pela Liga das Nações. A equipe comandada por Xavi Hernández lidera o Grupo B com oito pontos ao lado da Grécia, mas tem vantagem nos gols a favor. A Alemanha, com cinco pontos, aparece em terceiro. Os sérvio estão na lanterna com zero.

Desde os primeiros minutos, a Holanda tomou a iniciativa. A pressão surtiu efeito aos 31 minutos. Koopmeiners cobrou uma falta pelo lado direito, atravessou a área e morre no fundo da rede, colocando a Holanda em vantagem. A Sérvia ainda reclamou de um possível impedimento de Micky van de Ven, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, confirmou o gol.

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Entretanto, a vantagem holandesa durou pouco. Aos 35 minutos, a Sérvia atacou pelo lado esquerdo e Terzic levantou a bola para a área. Livre de marcação, Cvetkovic apareceu para cabecear e deixou tudo igual.

Na volta do intervalo, entretanto, a Sérvia começou mais agressiva e quase virou o placar. Logo aos dois minutos, Cvetkovic recebeu, driblou Koopmeiners e chutou com perigo, raspando a trave.

A Holanda, porém, voltou a ficar na frente aos 26. Após uma longa troca de passes no campo ofensivo, Reijnders cruzou e Zirkzee, que havia entrado no segundo tempo, completou para o gol.

Além do resultado, a partida também tem um significado especial para Virgil van Dijk. O zagueiro e capitão disputa sua 100ª partida pela seleção, entrando para um grupo restrito de jogadores.