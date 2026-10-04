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Holanda derrota a Sérvia e lidera Grupo B da Liga das Nações

Com apoio da torcida em Eindhoven, a Laranja Mecânica domina boa parte do jogo e tem trabalho para vencer

Netherlands' defender #04 Virgil van Dijk and Serbia's midfielder #21 Lazar Vujadin Samardzic (R) fight for the ball during the UEFA Nations League football Group A2 match between the Netherlands and Serbia at the Philips stadium in Eindhoven on October 4, 2026. (Photo by Sonny Lensen / ANP / AFP) / Netherlands OUT - (crédito: Sonny Lensen / ANP / AFP)
Netherlands' defender #04 Virgil van Dijk and Serbia's midfielder #21 Lazar Vujadin Samardzic (R) fight for the ball during the UEFA Nations League football Group A2 match between the Netherlands and Serbia at the Philips stadium in Eindhoven on October 4, 2026. (Photo by Sonny Lensen / ANP / AFP) / Netherlands OUT - (crédito: Sonny Lensen / ANP / AFP)

A Holanda venceu por 2 a 1 a Sérvia, neste domingo (4), no Philips Stadion, em Eindhoven, pela Liga das Nações. A equipe comandada por Xavi Hernández lidera o Grupo B com oito pontos ao lado da Grécia, mas tem vantagem nos gols a favor. A Alemanha, com cinco pontos, aparece em terceiro. Os sérvio estão na lanterna com zero.

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Desde os primeiros minutos, a Holanda tomou a iniciativa.  A pressão surtiu efeito aos 31 minutos. Koopmeiners cobrou uma falta pelo lado direito, atravessou a área e morre no fundo da rede, colocando a Holanda em vantagem. A Sérvia ainda reclamou de um possível impedimento de Micky van de Ven, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, confirmou o gol.

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Entretanto, a vantagem holandesa durou pouco. Aos 35 minutos, a Sérvia atacou pelo lado esquerdo e Terzic levantou a bola para a área. Livre de marcação, Cvetkovic apareceu para cabecear e deixou tudo igual.

Na volta do intervalo, entretanto, a Sérvia começou mais agressiva e quase virou o placar. Logo aos dois minutos, Cvetkovic recebeu, driblou Koopmeiners e chutou com perigo, raspando a trave.

A Holanda, porém, voltou a ficar na frente aos 26. Após uma longa troca de passes no campo ofensivo, Reijnders cruzou e Zirkzee, que havia entrado no segundo tempo, completou para o gol.

Além do resultado, a partida também tem um significado especial para Virgil van Dijk. O zagueiro e capitão disputa sua 100ª partida pela seleção, entrando para um grupo restrito de jogadores.

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RJ
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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/10/2026 18:54
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