Atlético-MG rescinde contrato com H2 Bet após medida do Governo

O Atlético-MG encerrou o vínculo com a H2 Bet após o jogo contra o RB Bragantino, no último sábado (3), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a partida marcou a despedida da empresa como patrocinadora máster do clube.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Dessa forma, a decisão ocorre após uma Medida Provisória publicada pelo Governo Federal estabelecer novas regras para o setor de apostas. A norma proíbe jogos de cassino on-line, apostas e publicidade relacionada à atividade. Os clubes e as empresas terão até a próxima segunda-feira (5) para se adequar às novas determinações.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Vale lembrar que o Galo fechou acordo com a H2 Bet em dezembro de 2024. Afinal, o contrato, considerado o maior patrocínio da história do clube, poderia alcançar mais de R$ 200 milhões e tinha validade até o fim de 2027.
A empresa ocupava o principal espaço da camisa alvinegra e também aparecia nos uniformes de treino e da equipe feminina. Além disso, a marca fazia parte do conteúdo produzido pelo Atlético em seu canal no YouTube.
Máster
Sem a H2 Bet, o clube já procura um novo patrocinador máster. A intenção da diretoria é preencher o espaço na camisa já na próxima partida, de acordo com informações do portal "ge".
Por fim, o Atlético-MG também está entre os clubes que receberão recursos do Governo de Minas Gerais por meio de patrocínios de empresas estatais. O Estado anunciou R$ 32 milhões para Atlético, Cruzeiro e América-MG. Desse montante, o Galo terá direito a R$ 15 milhões.
Nota
O H2bet informa o encerramento de sua parceria de patrocínio com o Clube Atlético Mineiro, em decorrência das restrições estabelecidas pela Medida Provisória do Governo.
Entramos em campo juntos. E descobrimos que, com o Galo, ninguém caminha sozinho.
Para o H2bet, essa parceria sempre foi além da marca estampada na camisa. Foi sobre estar perto da Massa, ouvir seu grito de Galo! e viver essa paixão a cada jogo.
Vivemos dias de arquibancada cheia, de voz rouca e de acreditar até o último minuto. Vimos de perto um amor que atravessa gerações e transforma qualquer lugar em casa.
Hoje, nossa parceria chega ao fim. Mas o que escrevemos juntos fica na história. Obrigado, Atlético. Obrigado, Massa. A gente sempre vai gritar Galo
Saiba Mais
- Esportes Jogadores da Irlanda repetem protesto contra Israel na Liga das Nações
- Esportes Portugal vence Noruega e mantém 100% de aproveitamento na Liga das Nações
- Esportes Djokovic vence Zverev no ATP 500 de Pequim e quebra recorde de Rafael Nadal
- Esportes UFC: Natália Silva vence chinesa e conquista cinturão inédito para o Brasil
- Esportes Fluminense conquista Copa Brasília no esquenta para Superliga Feminina
- Esportes Porsche Cup Brasil: Matheus Comparatto e Felipe Baptista triunfam no DF