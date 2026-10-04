Atlético-MG rescinde contrato com H2 Bet após medida do Governo

O meia Bernard parte para celebrar o gol da vitória do Galo na Arena MRV: última aparição das bets no uniforme - (crédito: Pedro Souza/Atletico-MG)

O Atlético-MG encerrou o vínculo com a H2 Bet após o jogo contra o RB Bragantino, no último sábado (3), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a partida marcou a despedida da empresa como patrocinadora máster do clube.

Dessa forma, a decisão ocorre após uma Medida Provisória publicada pelo Governo Federal estabelecer novas regras para o setor de apostas. A norma proíbe jogos de cassino on-line, apostas e publicidade relacionada à atividade. Os clubes e as empresas terão até a próxima segunda-feira (5) para se adequar às novas determinações.

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Vale lembrar que o Galo fechou acordo com a H2 Bet em dezembro de 2024. Afinal, o contrato, considerado o maior patrocínio da história do clube, poderia alcançar mais de R$ 200 milhões e tinha validade até o fim de 2027.

A empresa ocupava o principal espaço da camisa alvinegra e também aparecia nos uniformes de treino e da equipe feminina. Além disso, a marca fazia parte do conteúdo produzido pelo Atlético em seu canal no YouTube.

Máster



Sem a H2 Bet, o clube já procura um novo patrocinador máster. A intenção da diretoria é preencher o espaço na camisa já na próxima partida, de acordo com informações do portal "ge".

Por fim, o Atlético-MG também está entre os clubes que receberão recursos do Governo de Minas Gerais por meio de patrocínios de empresas estatais. O Estado anunciou R$ 32 milhões para Atlético, Cruzeiro e América-MG. Desse montante, o Galo terá direito a R$ 15 milhões.

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