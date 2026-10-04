Jorge Jesus diz que Cristiano Ronaldo volta à seleção quando quiser

Jorge Jesus continua sob pressão depois do desgaste causado com Cristiano Ronaldo e a parda de mais de um milhão de seguidores da Federação Portuguesa de Futebol nas redes sociais - (crédito: Miguel Riopa / AFP)

Jorge Jesus voltou a falar sobre Cristiano Ronaldo após Portugal vencer a Noruega por 2 x 1, neste domingo (4). O resultado manteve a equipe na liderança do Grupo A4 da Liga das Nações, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Em entrevista à RTP, o treinador afirmou que CR7 pode retornar à seleção quando quiser.

"Não sei o que vai acontecer. Para mim está tudo em aberto. Tem que decidir a vida dele antes da convocação. Se ele estiver jogando e quiser estar na Seleção, volta quando quiser, por que não? Isto foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Por mim está tudo bem. Quando é que vai ficar resolvido? Isso não sei, vamos ver, acabou agora este jogo", disse.

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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já sinalizou que pretende promover um encontro entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo para tentar solucionar o impasse.

Nesse sentido, o objetivo é reconstruir a relação entre os dois e abrir caminho para o retorno do atacante à seleção. De acordo com o jornal português A Bola, o treinador aceitou participar da reunião. Agora, a Federação aguarda a resposta do craque.

Cristiano Ronaldo está em Madri desde que deixou a concentração portuguesa durante a Data Fifa. Assim, o atacante não concedeu entrevistas desde então e falou sobre o episódio apenas pelas redes sociais.

Entenda o caso



A relação entre CR7 e Jorge Jesus começou em bom tom na seleção. Cristiano foi titular na estreia pela Liga das Nações, contra o País de Gales, justamente no primeiro jogo do técnico à frente de Portugal. O atacante atuou por 67 minutos e recebeu diversos elogios de Jesus, que o classificou como um símbolo do país.

O cenário mudou no confronto com a Noruega. Cristiano iniciou a partida no banco, enquanto Gonçalo Ramos assumiu a vaga entre os titulares. Jesus já havia indicado essa possibilidade antes do jogo. Após o intervalo, CR7 iniciou o aquecimento com os demais reservas, mas não entrou em campo. Gonçalo Ramos marcou o gol que confirmou a vitória portuguesa fora de casa.

Logo após o apito final, Cristiano Ronaldo deixou o gramado sem cumprimentar os companheiros e demonstrou irritação. A atitude alimentou rumores de uma crise entre o capitão e o treinador. A situação ganhou novos contornos quando o atacante não apareceu no treinamento de terça-feira.