Flamengo pode atingir sequência que não alcança desde 2022

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo engrenou com triunfos sobre Botafogo, Mirassol, Remo, Corinthians e Red Bull Bragantino - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo pode alcançar uma marca impactante caso vença sua próxima partida, quinta-feira (8/10), contra o Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. Isso porque o time do técnico Leonardo Jardim vem de cinco vitórias consecutivas pelo torneio nacional, número que não ocorria desde a edição 2022.

Assim, em caso de vitória contra o Peixe, na Vila Belmiro, o Rubro-Negro chegaria aos seis triunfos seguidos, igualando sequência entre julho e agosto de 2022, quando tinha Dorival Júnior no comando.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Dorival chega em meio à crise em 2022

Àquela altura, o Flamengo ainda se recuperava de um início complicado de Brasileirão, com Dorival Júnior assumindo em 10 de junho. Dessa forma, o clube chegou à 17ª rodada (após derrota para o Corinthians, pela 16ª) na nona colocação, com 21 pontos – três acima do Z4 e nove atrás do líder Palmeiras.

Com o time entrando nos eixos, o Rubro-Negro se recuperou e também engrenou na Copa do Brasil e na Libertadores, chegando a marca de 19 jogos de invencibilidade entre julho e setembro. Neste recorte, venceu seis seguidas no Brasileirão.

Leia também: Santos inicia preparação para duelo contra o Flamengo na Vila

A sequência teve início no 2 a 0 contra o Coritiba, passando por 4 a 0 sobre o Juventude (casa), 2 a 1 sobre o Avaí (fora), 4 a 1 sobre o Atlético-GO (casa), 2 a 0 sobre o São Paulo (fora) e 5 a 0 sobre o Athletico (casa), entre as rodadas 17 e 22. Por mais que terminasse apenas em quinto no torneio nacional, conquistaria a Libertadores e a Copa do Brasil.

Dentro desta mesma temporada, o Flamengo chegou a vencer quatro jogos seguidos no Brasileirão – entre as rodadas 31 e 34. Em 2023, porém, seu máximo de vitórias consecutivas foi de três, nas rodadas 5, 6 e 7. Na temporada seguinte, viveu duas sequências de três vitórias: contra Corinthians, Vasco e Grêmio (rodadas 6, 7 e 8) e contra Criciúma, Vitória e Atlético-GO (rodadas 18, 19 e 20).

Filipe Luís consegue bons números

Em 2025, enfim voltou a conquistar o Brasileirão, já sob o comando de Filipe Luís. O treinador conseguiu quatro sequências de três vitórias, mas não chegou ao número quatro. Na realidade, contribuiu na atual temporada para alcançar tal número.

Afinal, o Rubro-Negro já tem três sequências de quatro vitórias em 2026 no Brasileirão, com Filipinho sendo o responsável pelo primeiro triunfo deste primeiro período – entre as rodadas 3 e 7 (a 4ª só foi disputada futuramente). Isso significa que Leonardo Jardim venceu seus três primeiros jogos pelo Flamengo no Brasileirão, alcançando os quatro triunfos consecutivos que não chegava desde 2022.

Leia também: Flamengo pede liminar urgente a Fux que derrube MP das bets

Ele repetiria a dose entre as rodadas 10 e 13. Atualmente, engrenou novamente no torneio, vencendo todos os seus jogos desde o fim de agosto. Primeiro, fez o Botafogo como vítima, ganhando por 3 a 0, dia 30/8. Depois, bateu Mirassol (2 a 0), Remo (1 a 0), Corinthians e Red Bull Bragantino (ambos por 2 a 1), vencendo quatro destes compromissos no Maracanã. Se derrotar o Santos na quinta-feira, voltaria a vencer seis seguidas pela primeira vez desde 2022.

Máximo de vitórias seguidas do Flamengo no Brasileirão

2022 – 6

2023 – 3

2024 – 3 (duas vezes)

2025 – 3 (quatro vezes)

2026 – 5 (em andamento)



