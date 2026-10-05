Morre Carlos Alberto Dias, brasiliense campeão carioca por Vasco e Botafogo

Carlos Alberto Dias se tornou treinador depois de deixar os gramados - (crédito: Reprodução/Instagram)

O futebol brasileiro está de luto. Morreu nesta segunda-feira (5/10) o ex-meia com passagem por Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense e Seleção Brasileira Carlos Alberto Dias. Nascido no Distrito Federal em 5 de maior de 1967, o técnico comandou o Gama em 2018, trabalhou no Humaitá nesta temporada e estava no Ypiranga de Pernambuco. O clube publicou nota de pesar no Instagram anunciando o falecimento do profissional.

“O Ypiranga lamenta profundamente o falecimento do seu treinador Carlos Alberto Dias, aos 59 anos, ocorrido nesta segunda-feira (05)”, inicia o texto. “Carlos Alberto apresentou, no sábado, um quadro de fadiga, febre, vômitos e diarreia, sendo medicado. No domingo pela manhã, ele deu entrada na UPA de Santa Cruz do Capibaribe, por persistência dos sintomas, sendo medicado e, posteriormente, liberado após melhora dos sintomas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

O Ypiranga informou os procedimentos adotados pelo clube. “Ainda na noite do domingo, por volta das 22h, o treinador voltou a se sentir mal com dor no peito (dor torácica) e retornou à UPA, sendo avaliado, e em seguida, encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, para avaliação cardiológica, mas, infelizmente, não resistiu”.

O time informa que prestou assistência ao treinador e se manteve disponível prestando assistência ao treinador para oferecer todo o suporte necessário, acompanhando de perto a situação e dando o apoio possível a Carlos Alberto Dias.

De acordo com o clube, Carlos Alberto já possuía histórico de procedimento cardiológico há aproximadamente 10 meses. “Neste momento de profunda dor, o Ypiranga se solidariza com seus familiares, amigos, atletas, comissão técnica e todos que tiveram a oportunidade de conviver com Carlos Alberto Dias”, encerra a nota oficial.

Carlos Alberto Dias deu entrevista ao blog Drible de Corpo do Correio Braziliense quando assumiu o Gama na última passagem pelo Distrito Federal. Com passagem pelos quatro grandes do Rio de Janeiro, o meia fez o gol do título do Botafogo no Campeonato Carioca de 1990. Na sequência, foi campeão estadual também pelo Vasco em 1992 e 1993.

Embora tenha nascido na capital do país, Carlos Alberto Dias jamais disputou o Candangão como jogador, mas guardava com carinho a recordação de quando participou do torneio doméstico no papel de gandula nos estádios do Distrito Federal.

Na temporada de 1992, chegou à Seleção Brasileira no amistoso contra a Finlândia. Sob o comando do xará Parreira, entrou em campo com a camisa 18 no lugar de Luis Henrique na vitória por 3 x 1 na velha Arena Pantanal, em Cuiabá.