Santos inicia preparação para duelo contra o Flamengo na Vila

Cuca terá três jogadores de volta após compromissos com Seleções e comanda três atividades antes do confronto pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos)

O Santos começou a semana com foco total no confronto com o Flamengo, marcado para quinta-feira (08/10), às 19h30, na Vila Belmiro. Logo depois da vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, o elenco terá três sessões de treinamento antes de voltar a campo pelo Brasileirão.

Cuca comandará o primeiro trabalho nesta segunda-feira (05/10), às 16h, no CT Rei Pelé. Na terça-feira (6), o treinador terá uma janela maior para ajustar a equipe, com atividade marcada para as 10h. Já na quarta-feira (7), o grupo fará o último treino antes da partida e, em seguida, iniciará a concentração.

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A comissão técnica também espera reintegrar jogadores que estavam com suas seleções. Gabriel Bontempo, João Pedro e João Ananias são aguardados no CT Rei Pelé e, desse modo, podem voltar a ficar à disposição para o compromisso diante do Flamengo.

O curto período até a partida deixa pouco espaço para mudanças profundas. Dessa forma, o técnico Cuca deve aproveitar os treinamentos para definir a formação e trabalhar os últimos ajustes antes de enfrentar o Rubro-Negro, atual líder do Brasileirão.

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O Santos chega ao confronto com confiança após superar o São Paulo fora de casa. A equipe busca aproveitar o momento positivo para ampliar a sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Peixe está em oitavo lugar com 41 pontos e briga com o Atlético, sétimo com 43, para ir atrás do Cruzeiro que ocupa a sexta posição com 45 e talvez sonhar com uma vaga na libertadores.