Alcaraz é campeão do ATP 500 de Tóquio, 1º título após lesão no punho

A conquista em Tóquio marca o 27º título da carreira do tenista espanhol - (crédito: Rie Kikuchi/AFP)

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou o ATP 500 de Tóquio, seu primeiro título desde a lesão no punho que o manteve afastado do circuito por mais de quatro meses, após derrotar o tcheco Jiri Lehecka nesta terça-feira (6/10).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-4, em uma hora e 36 minutos.

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É o 27º título na carreira do espanhol, atual número 3 do ranking, e o terceiro do ano, depois do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Doha, antes de sofrer a lesão que o afastou do circuito, ao qual retornou no US Open, em agosto.

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"Estou muito feliz por poder levantar um novo troféu, já estava demorando", brincou Alcaraz após a vitória.

"Nem sempre joguei o meu melhor tênis, mas sempre consegui encontrar a solução. Hoje, sem dúvida, fiz a minha melhor partida da semana", acrescentou.

"Muitos pensamentos negativos passam pela cabeça, se você vai voltar saudável, se vai ser o mesmo de antes, mas tentei afastá-los o tempo todo", explicou o tenista sobre o período afastado das quadras.

Principal cabeça de chave e atual campeão, Alcaraz não teve vida fácil contra Lehecka, principalmente no primeiro set, quando precisou se recuperar de uma quebra de serviço logo no início para levar a decisão ao tie-break e vencer a parcial.

O segundo set também foi muito equilibrado, até que o espanhol conseguiu uma quebra de serviço no sétimo game e manteve a vantagem para selar a vitória.

Tóquio foi o terceiro torneio que Alcaraz disputou desde a lesão no punho sofrida em abril, em Barcelona, que o manteve afastado até o US Open, onde chegou às quartas de final.

Depois, disputou apenas a Laver Cup, uma competição de exibição que coloca a Europa frente a uma seleção de tenistas do "Resto do Mundo".

O título de Alcaraz, além disso, chega apenas algumas horas depois de seu grande rival e número 1 do ranking, o italiano Jannik Sinner, anunciar que não joga mais na temporada devido a uma lesão no joelho.

O espanhol se prepara agora para disputar o Masters 1000 de Xangai a partir de quarta-feira, torneio do qual não participou no ano passado devido a "problemas físicos" que atribuiu ao calendário apertado da ATP.