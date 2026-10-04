Rival na despedida de Messi, Benin reclama de precariedade

Benin enfrentará a Argentina no último dia de Data Fifa - (crédito: Foto: Divulgação/Benin FBF)

Escolhida para ser a adversária da Argentina na despedida do atacante Messi, a seleção de Benin vem enfrentando diversas dificuldades até o dia da partida e inúmeros transtornos desde a saída do país. A bola vai rolar nesta terça-feira (6), no Monumental de Núñez, às 20h (horário de Brasília).

Segundo o jornal britânico "The Guardian", a delegação embarcou em um voo comercial, com escalas e longas horas de viagem. Houve, assim, mal-estar e desmaios durante o percurso a Buenos Aires. A viagem, aliás, é disponibilizada pela AFA (Associação de Futebol Argentino).

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Na Argentina, o Benin reclamou da precariedade dos hotéis escolhidos para hospedar os jogadores. A federação afirma que não há sequer uma sala de musculação para as atividades musculares.

Os africanos também se queixaram de que, em um andar do hotel, falta água quente. Além disso, a sauna estaria inapropriada para o uso dos atletas.

Para se preparar para o amistoso desta semana, Benin também treina em um local de gramado sintético, em vez de um campo natural, algo que também não satisfez o adversário da Argentina.

Rival que perdeu para a Argentina por 7 a 0, no Monumental, na semana passada, Burkina Faso também enfrentou problemas na logística da viagem. A federação se recusou a aceitar as condições de viagem apresentadas e mandou o time sub-23 à capital portenha.