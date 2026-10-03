Brasil vence a Índia por 4 x 0 no último amistoso da Super Data Fifa

Pedro e Estêvão comemoram o gol do centroavante após passe do meia-atacante para o centroavante - (crédito: Dibyangshu Sarkar/AFP)

A primeira Data Fifa da Seleção no ciclo para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030 terminou de maneira indolente, displicente, burocrática, indiferente e meramente protocolar na vitória por 4 x 0 contra a Índia no Estádio de Calcutá. Antes, o Brasil havia empatado com a Austrália por 1 x 1 em Townsville e derrotado o mesmo adversário por 4 x 2 em Brisbane. Estêvão, Pedro e Samuel Lino, duas vezes, balançaram a rede no no amistoso inédito deste sábado.

O Brasil entrou em campo preguiçoso, desinteressado e com uma postura até mesmo mascarada em alguns lances contra a seleção de número 138 no ranking de 211 países da família Fifa. Excessivamente marrento diante de marcadores frágeis, Vinicius Junior alternava instantes de individualismo com distração ao colecionar passes errados e impedimentos.

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"Hoje foi uma grande vitória da Seleção. Fico feliz de ter ajudado e pelo gol do Pedro, dois gols de jogadores do Flamengo. Mostra commo o Flamengo está bem representado. E feliz pela vitória e fechar bem. Meu primeiro gol eu dedico para a minha mulher, minha família, meus pais. E meu segundo gol para o meu filho. O gol é o mais importante do futebol, e a comemoração é uma coisa linda. Mas às vezes é importante se poupar, porque é um calor imenso." Samuel Lino, autor de dois gols

Assanhada, a Índia tentava acelerar o jogo na base da correria, mas a postura de time amador no ataque e inocente na marcação convidavam o Brasil a uma goleada, porém a Seleção demorava a abrir o placar. Abusado, o indiano Williams colocou a bola entre as canetas do lateral-esquerdo Douglas Santos na etapa inicial e forçou a equipe verde-amarela a jogar.

Estêvão abriu o placar no estilo dele. Aberto na direita em um trio de ataque ao lado de Vinicius Junior e do centroavante Pedro, o atacante do Chelsea revelado pelo Palmeiras recebeu a bola direita, cortou para dentro e finalizou para abrir o placar em Calcutá.

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O craque não se limitou a balançar a rede. Assumiu o papel de garçom. Em outra descida lenta do Brasil, Estêvão fez o suficiente para deixar Pedro na cara do gol. O centroavante não finalizou bem, mas contou com a ajuda do goleiro Sahdhu para vê-la entrar. Pedro iniciou uma partida como titular pela primeira vez e marcou o segundo dele na Seleção principal.

Irritado com a atuação apática do Brasil, Carlo Ancelotti não comemorou os gols. A maior prova da irritação foram as cinco substituições em massa na volta do intervalo. Gabriel Magalhães, Samuel Lino, Bruno Guimarães, Vanderson e Douglas Luiz substituíram, respectivamente, Douglas Santos, Vinicius Junior, Danilo, Matheuzinho e Gabriel Bontempo.

"Saímos deste período com a sensação de que os jogadores vão poder fazer melhor. Cada jogador tem sua características e, no final, saímos satisfeitos. Não importa que nível de jogo vamos ganhar, o que importa para nós é fazer o melhor, tendo em conta toda a nossa condição e a sua pressão contínua" Carlo Ancelotti, técnico

A passividade continuou irritando Carlo Acelotti e animando a Índia. Os donos da casa usavam bolas longas nas costas dos laterais e dos zagueiros em busca da velocidade dos atacantes. Na base da correria, o adversário conseguiu finalizar três vezes a gol e surpreendeu o estreante Pedro Morisco ao obrigá-lo a mostrar serviço para evitar um gol inédito dos indianos.

Em raros lampejos de objetividade, o Brasil chegou ao terceiro e ao quarto gols com Samuel Lino. Em ótima fase no Flamengo, o substituto de Vinicius Junior no amistoso aproveitou um contra-ataque para acertar a rede indiana e marcar pela primeira vez com a Amarelinha. Não satisfeito, anotou mais um no fim do jogo em uma jogada individual para marcar o quarto.

"Ganhamos, mas obviamente dava para jogar muito melhor. Com certeza o nível deles era muito abaixo do que atuamos nos últimos jogos. Sabíamos que o nível do adversário seria baixo. Todo mundo em competição também. É diferente. Se a gente apertasse mais, era jogo para sete, oito gols. Poderíamos ter feito melhor. Óbvio que 4 a 0 é um placar elástico, mas acho que a gente poderia ter jogado melhor. Conta muita coisa contra trambém, como campo, fuso horário, mas poderia ter sido melhor" Bruno Guimarães, volante

A Seleção está desativada e voltará a ser convocada no fim de outubro para a última Data Fifa do ano. A CBF tem dois amistosos agendados para novembro contra o Japão, no reencontro da fase de 16 avos na Copa do Mundo de 2026, e diante de Singapura. As duas partidas estão agendadas para o Estádio Nacional, em Kallang, encerrando a temporada verde-amarela. Os convocados se apresentam a partir de 9 de novembro antes da reta final do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

ÍNDIA 0 X 4 BRASIL



ÍNDIA - Singh Sandhu (Singh Gill); Abhishek Singh (Valpuia), Anwar Ali (Mehtab Singh), Varghese (Pramveer) e Mishra (Gupta); Thapa (Nickson), Apuia, Kuruniyan (Sanan Mohammed) e Samad (Lalrindika); Ryan Williams (Partap Singh) e Manvir Singh (Choudhary). Técnico: Khalid Jamil.



BRASIL - Pedro Morisco; Matheuzinho (Vanderson), Marquinhos (Jair Cunha), Arthur Dias (Mauro Júnior) e Douglas Santos (Gabriel Magalhães); Andrey Santos (Martinelli), Danilo (Bruno Guimarães) e Gabriel Bontempo (Douglas Luiz); Estêvão (Breno Bidon), Vini Jr. (Samuel Lino) e Pedro (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.



GOLS - Estêvão, aos 28, e Pedro, aos 41 minutos do 1º tempo; Samuel Lino, aos 12, e aos 49 minutos do 2º tempo.



ÁRBITRO - Ilgiz Tantashev (UZB).



PÚBLICO - 51.402 presentes.



LOCAL - Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá, na Índia.