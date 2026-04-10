Tênis para iniciantes: entenda regras e sistema de pontos

O carioca João Fonseca, de 19 anos, é o Brasil nas quadras de tênis - (crédito: Miami Open/Divulgação)

A ascensão de jovens talentos como o brasileiro João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo, onde encerrou um jejum de 15 anos sem tenistas do país nas quartas de final, renovou o interesse pelo esporte no Brasil. Para quem acompanha pela primeira vez, o sistema de pontos pode parecer complexo, mas entender sua lógica é o primeiro passo para aproveitar cada partida. O objetivo é simples: rebater a bola sobre a rede para a quadra do adversário, sem que ele consiga devolvê-la.

Uma partida de tênis é dividida em sets, que por sua vez são compostos por games. Cada game é uma disputa de pontos com uma contagem bastante particular. Esqueça o tradicional 1, 2, 3. No tênis, a pontuação funciona assim:

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Primeiro ponto: 15

Segundo ponto: 30

Terceiro ponto: 40

Quarto ponto: Game

Quem não marca ponto tem zero, que no jargão do esporte é chamado de “love”. Se ambos os jogadores chegam a 40 pontos, o placar fica empatado em “iguais” (deuce). A partir daí, é preciso vencer dois pontos seguidos para fechar o game. Quem vence o primeiro ponto ganha a “vantagem” e, se marcar novamente, leva o game.

Entendendo os sets e o tie-break

Para ganhar um set, um jogador precisa vencer seis games, mas com uma diferença de pelo menos dois sobre o adversário. Por isso, placares de 6 a 4 ou 6 a 3 são comuns. Se o placar de games chegar a 5 a 5, a disputa continua até que um dos lados abra a vantagem de dois, como 7 a 5.

Quando a contagem atinge 6 a 6 em games, a decisão vai para o tie-break, um game de desempate com regras diferentes. Nele, a pontuação volta a ser sequencial (1, 2, 3...). O primeiro tenista a fazer sete pontos, com uma margem de dois de diferença, vence o tie-break e, consequentemente, o set por 7 a 6.

Como uma partida termina

A vitória na partida depende do formato da competição. Na maioria dos torneios profissionais, os jogos são disputados em “melhor de três sets”. Isso significa que o primeiro jogador a vencer dois sets ganha o confronto. Nos principais torneios masculinos, os Grand Slams, a regra é “melhor de cinco sets”, exigindo que o campeão vença três sets.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.