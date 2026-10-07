Coritiba lança camisa especial para o Outubro Rosa com inspiração japonesa

O Coritiba apresentou a Camisa Sakura, uniforme especial criado para marcar o Outubro Rosa e reforçar a conscientização sobre o câncer de mama. Assim, o clube fará a estreia da peça na segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no duelo contra o Botafogo, no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também celebrará os 117 anos do Coxa.

Dessa forma, o clube reservou um espaço especial para a Associação Amigas da Mama (AAMA) na primeira partida com o novo uniforme. O local normalmente destinado ao patrocinador máster ficará livre de forma gratuita para a entidade sem fins lucrativos, que oferece acolhimento a mulheres em tratamento contra o câncer de mama.

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A Camisa Sakura representa a quinta criação da coleção Pelo Mundo Vai Brilhar, lançada pelo Coritiba em 2026. O projeto busca aproximar o clube de símbolos, paisagens e referências culturais de Curitiba.

A coleção já contou com as camisas Home 2026, Jogadeira 2026, Selecoxa e Poty 2026. Agora, o clube escolheu a cultura japonesa como inspiração, em referência à forte presença da comunidade na capital paranaense, especialmente na região da Praça do Japão.

Conscientização e o rosa predominante

O rosa domina o novo uniforme, que traz elementos inspirados nas flores de cerejeira. O tradicional Verde Coxa aparece nos ombros, nos punhos e na barra inferior. O escudo ocupa o lado esquerdo do peito, enquanto a marca da Diadora aparece em verde no lado direito.

Nesse sentido, o departamento de Marketing do Coritiba também desenvolveu uma fonte exclusiva para a camisa, com inspiração na cultura japonesa. A identidade visual se estende aos nomes, números e marcas dos parceiros, todos na cor verde. Calções e meiões tradicionais completam o uniforme.

A escolha da Sakura carrega um significado ligado à renovação. Na cultura japonesa, a árvore representa os ciclos da vida, a transformação e a esperança. O Coritiba relacionou esse conceito à trajetória de mulheres que enfrentam momentos difíceis e encontram forças para seguir em frente.

Assim, a mensagem também reforça os objetivos do Outubro Rosa, com destaque para prevenção, cuidado e atenção à saúde. Para Beto Matta, gerente de Marketing e Comunicação do clube, a camisa segue a proposta da coleção de contar histórias e transmitir mensagens por meio dos uniformes.



