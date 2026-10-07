Alckmin e Grass fazem campanha nas ruas para virar votos no DF

Em agenda na Feira Central de Ceilândia, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o candidato ao governo do Distrito federal, Leandro Grass (PT), conversaram com moradores e comerciantes para ganhar apelo popular.

Alckmin destacou a tática e reforçou que "o segundo é uma nova eleição". Apesar dos resultados no primeiro turno, o vice-presidente se mostra confiante. "Estamos muito confiantes, a diferença é pequena. Houve uma abstenção muito grande e acho que tem uma boa expectativa (de novos votos)", disse.

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Por sua vez, Grass ressaltou a importância do companheirismo de Alckmin. "É muito bom contar com esse apoio. Ele liderou a grande retomada da indústria brasileira e do comércio", pontuou.

Sobre o comércio de Ceilândia, o candidato ao GDF destacou as medidas que pretende tomar em um eventual governo. "Vamos fazer o ajuste fiscal, mas em cima de privilégios e desperdício e não em cima do trabalhador e da classe média", disse.

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Grass ainda criticou a gestão atual do DF que, segundo ele, não tem feito políticas voltadas para o povo. "Quem deveria fazer a sua parte, reduzindo o ICMS, melhorando a condição para o pequeno empreendedor, não fez", citou.

O candidato também destacou ser ficha limpa e comentou sobre investigações das quais adversários são alvo. "Viemos aqui na feira mostrar aos trabalhadores que estamos do lado deles e não da corrupção. A família brasileira não quer ver alguém na presidência que esteja ligado às milícias e que recebeu dinheiro de banqueiro corrupto", pontuou.