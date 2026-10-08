Corinthians anuncia demissão do técnico Fernando Diniz

O próximo jogo do Corinthians será no domingo, quando enfrentará fora de casa seu rival Palmeiras, segundo colocado na tabela. - (crédito: Foto:: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (7) a demissão do técnico Fernando Diniz, minutos depois de perder por 2 a 1 para o Internacional, em Porto Alegre, e sofrer a sétima derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro.

Diniz, ex-técnico da seleção brasileira e campeão da Copa Libertadores em 2023 pelo Fluminense, foi contratado pelo Corinthians no início de abril para substituir Dorival Júnior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, sua comissão técnica também deixa o clube", divulgou o Timão em um comunicado.

Com a sua chegada, o time paulista havia emplacado uma sequência de sete jogos sem perder, somando Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, chegando inclusive a garantir a classificação para as oitavas de final do torneio continental.

No entanto, a equipe caiu de rendimento após a pausa para a Copa do Mundo, e os resultados não voltaram a ser favoráveis.

Na Libertadores, o Corinthians foi eliminado em casa nas quartas de final ao perder por 1 a 0 no jogo de volta para o Estudiantes de La Plata, da Argentina, enquanto na Copa do Brasil caiu nas oitavas de final diante do Internacional de Porto Alegre.

A sequência de sete derrotas consecutivas no campeonato esgotou a paciência da diretoria, que optou por demitir o técnico de 52 anos.

Ao todo, Diniz comandou o Corinthians em 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas.

O Timão é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos em 29 rodadas, apenas um a mais que o Inter, o primeiro time na zona de descenso.

O próximo jogo do Corinthians será no domingo, quando enfrentará fora de casa seu rival Palmeiras, segundo colocado na tabela.