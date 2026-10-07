Grêmio cede empate ao Remo e segue afundado no Z4

O Grêmio cedeu o empate por 1 a 1 diante do Remo na noite desta quarta-feira (7), no estádio Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha saiu na frente com gol do zagueiro Kannemann no final da primeira etapa. Contudo, recuou no segundo tempo e permitiu a igualdade com David Braga aos 42 minutos. O resultado manteve as duas equipes atoladas na zona de rebaixamento da Série A.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Dessa forma, o Imortal alcança 30 pontos na 18ª colocação e amarga situação crítica antes do clássico Gre-Nal no próximo domingo. Visto que a equipe tricolor precisava do triunfo para encostar nos primeiros clubes fora do Z4, o elenco comandado por Renato Portaluppi deixa Belém com enorme frustração pelo resultado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O jogo
O primeiro tempo apresentou pouca inspiração criativa de ambos os lados e forte disputa física no meio-campo. Contudo, o time visitante aproveitou uma bola parada aos 47 minutos da etapa inicial para inaugurar o placar. Danilo Barbosa desviou escanteio pelo alto, Wallace brigou pela sobra e Kannemann empurrou para as redes para inaugurar o marcador em solo paraense.
Grêmio recua em Belém e sofre castigo nos acréscimos
O Grêmio não sustentou a postura defensiva e permitiu o crescimento constante do Remo durante todo o segundo tempo. O goleiro Weverton praticou intervenções decisivas em chutes de Galeano, Vitor Bueno e Eduardo Melo para conter a pressão dos donos da casa. Além disso, o atacante colombiano Enamorado desperdiçou oportunidades claras em contra-ataques para definir a vitória tricolor.
A insistência dos anfitriões surtiu efeito na reta decisiva da partida. O meia Patrick cruzou bola na área, Gabriel Taliari desviou no primeiro poste e David Braga testou com precisão para decretar o empate aos 42 minutos da etapa final. Anteriormente, os donos da casa já acumulavam dez partidas consecutivas sem vitórias na temporada.
REMO 1×1 GRÊMIO
Campeonato Brasileiro 29ª rodada
Data: 7/10/2026
Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), em Belém (PA)
Gols: Kannemann, aos 47’/1ºT (GRE); David Braga, aos 42’/2ºT (REM).
>REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Picco (Eduardo Melo, 15’/2ºT), Zé Ricardo e Vitor Bueno (Patrick, 34’/2ºT); Yago Pikachu (Jajá, 23’/2ºT), Gabriel Taliari e Galeano (David Braga, 34’/2ºT).
>Técnico: Thiago Carpini
GRÊMIO: Weverton; João Pedro, Wallace, Kannemann e Caio Paulista; Danilo Barbosa (Bernardo Zortea, 41’/2ºT), Dodi (Nardoni, intervalo) e Villasanti; Pavón (Tetê, 13’/2ºT), Amuzu (Enamorado, intervalo) e Carlos Vinícius (Braithwaite, 13’/2ºT).
Técnico: Renato Gaúcho
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES).
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
Cartões amarelos: Vitor Bueno, Gabriel Taliari e Galeano (REM); João Pedro, Dodi, Pavón e Enamorado (GRE).
Saiba Mais
- Esportes Jogadores brigam durante partida da Copa do Brasil sub-20; assista
- Esportes Brasil cai para 6º no ranking da Fifa após ser ultrapassado por Portugal
- Esportes Léo Ortiz desfalca o Flamengo contra o Santos; os relacionados
- Esportes Santos tem novo patrocinador em acordo intermediado por família de Neymar
- Esportes Coritiba lança camisa especial para o Outubro Rosa com inspiração japonesa
- Esportes Gigante chinesa paga R$ 9 bilhões e vira a maior acionista da Puma