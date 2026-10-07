Erick e Matheuzinho comandam goleada do Vitória sobre a Chapecoense

O Vitória fez valer o fator casa e goleou por 4 x 0 a Chapecoense na noite desta quarta-feira (7), em Salvador, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Erick e Matheuzinho marcaram duas vezes cada e, assim, garantiram a festa dos torcedores no Barradão.
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Com o resultado, o Leão chega a 36 pontos e respira na briga para se distanciar da zona de rebaixamento. Além disso, a equipe baiana se mantém com chances de classificação para Sul-Americana-2027. Já o Verdão do Oeste estaciona nos 18 somados, na lanterna da competição. O time catarinense precisa de um milagre para permanecer na elite nacional.
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Leão em vantagem
O Vitória teve maior domínio das ações na primeira etapa e trocou passes em busca de espaços. Aos poucos, o time da casa passou a levar perigo. Aos 11 minutos, Jamerson arriscou finalização e o goleiro Anderson quase aceitou a bola carimbou a trave antes de sair pela linha de fundo. A Chapecoense encontrou dificuldade para segurar a bola, embora o atacante Garcez tenha obrigado o goleiro Lucas Arcanjo a fazer grande defesa.
Após levar alguns sustos, o Rubro-Negro conseguiu abriu o placar aos 17 minutos. Depois de boa troca de passes em contragolpe, Erick limpou a jogada e chutou cruzado para balançar a rede. Os visitantes voltaram a assustar os baianos, mas pararam em boas intervenções de Arcanjo.
Vitória, não; goleada!
Na volta do intervalo, o Vitória soube explorar o nervosismo dos catarinenses e construiu uma goleada para delírio dos torcedores. A exemplo da etapa inicial, a equipe baiana teve mais a bola e trocou passes até encontrar brechas. Aos 7 minutos, Matheuzinho recebeu assistência de Mateus Silva e anotou um golaço para ampliar. Erick, aos 14?, anotou o segundo dele e o terceiro do Leão na noite em mais um belo gol dos anfitriões. A Chape, por sua vez, foi completamente dominada e não conseguiu atacar o time da casa no segundo tempo. Por fim, Matheuzinho teve teve o seu repeteco aos 28?. Após cobrança de escanteio, o camisa 10 do Leão dominou e, sem marcação, concluiu para o fundo da rede, dando números finais ao placar.
Próximos compromissos
Na próxima rodada, a 30ª, o Vitória visita o São Paulo, sábado (10), às 21h, no MorumBis. Já a Chapecoense recebe o Athletico-PR no feriado de 12 de outubro, às 19h30, na Arena Condá.
VITÓRIA 4×0 CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro 29ª rodada
Data-Hora: 7/10/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Barradão, Salvador (BA)
Público e renda:
Gols: Erick, 17’/1ºT (1-0); Matheuzinho, 7’/2ºT (2-0); Erick, 14’/2ºT (3-0); Matheuzinho, 28’/2ºT (4-0)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Emannuel Martínez, Caíque (Walace, 30’/2ºT) e Matheuzinho (Pochettino, 30’/2ºT); Erick (Laquintana, 32’/2ºT), Renê (Renato Kayzer, 34’/2ºT) e Tarzia (Lucas Silva, 19’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
CHAPECOENSE: Anderson; Bruno Tubarão (Fernando, intervalo), Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe (Miguel Carvalho, 19’/2ºT) e Giovanni Augusto (Bruno Matias, 23’/2ºT); Marcinho (Franco Rossi, 29’/2ºT), Túlio Eduardo e Garcez (Bolasie, 19’/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.
Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Luan Cândido, Tarzia (VIT); Kauan, Camilo, Rafael Lacerda/tec, Fernando (CHA)
Cartão Vermelho:
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