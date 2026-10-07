Brasília vence Cruzeiro e segue invicto no Torneio de Abertura do NBB

O Brasília Basquete chegou a tomar um susto contra os donos da casa, mas se impôs e venceu a segunda no torneio - (crédito: Arthur Lobo ( @jornalobo ))

Cruzeiro e Brasília prometeram e entregaram emoção até o apito final no Torneio de Abertura do Novo Basquete Brasil (NBB). Com reviravoltas ao longo dos quatro períodos e oito trocas de liderança, os Extraterrestres terminaram à frente do marcador no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte, e pôs fim à euforia dos donos da casa na competição. Com a vitória de 80 x 71, o time candango vai à rodada final com grandes chances de classificação à decisão.

O Torneio de Abertura é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete, com patrocínio máster das Loterias e Caixa Econômica, parceria do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), chancela da Confederação Brasileira de Basketball, bola oficial Molten, marca oficial Kappa e parceria oficial NBA.

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Depois de ter um bom início de partida, o Brasília abaixou o ritmo a partir do terceiro período e viu a chegada da Raposa. Ainda assim, no quarto final, Cylla, Martín Fernandez e Zu Jr., estes líderes em pontuação, auxiliaram na retomada da liderança e da vitória.

O Cruzeiro, por sua vez, teve os destaques de Adyel, Borges, Coleman e Queirós, apesar da derrota nos minutos finais — que diminuem as chances de classificação para a decisão. "É difícil falar, mas o jogo foi muito parelho. Trocamos muita cesta, acho que esse esse foi o problema, eles estavam com o aproveitamento alto. Não conseguimos sustentar isso, mas a gente tá evoluindo a cada dia para crescer no NBB", afirmou Adyel.

Impulsionado pela vitória na estreia diante do Caxias do Sul, o Cruzeiro conseguiu ferir o Brasília no primeiro período, mas perdeu força na reta final do quarto. A precisão dos arremessos da equipe, quando comparado ao rival, fizeram com que os donos da casa terminassem 11 pontos atrás após 10 minutos. Ainda que Felipe Queirós e Adyel Borges tenham tido destaque, sobressaiu a força do combinado candango no início: Martín “Tincho” Fernández e Zu Jr., assim como na estreia, comandaram a remontada, depois de estar atrás no marcador, para vencer a parcial por 25 x 14.

O roteiro do primeiro quarto se repetiu no segundo — mas com um final diferente. O Cruzeiro assumiu as rédeas do confronto, e Raffael Mencarini foi o destaque desta retomada. De 12 pontos de desvantagem, a equipe de Thiago Pérez terminou o período ainda atrás, mas a apenas cinco pontos de distância (38 x 33). Para isso, a defesa da Raposa limitou nomes como Buiú e Fernández. Adyel Borges também justificou a aposta em sua contratação, chegando a 11 pontos antes do intervalo, e auxiliou na vitória parcial por 19 x 13.

A Raposa manteve o momento positivo no terceiro período, para assumir a liderança no confronto pela primeira vez desde o primeiro quarto. Desta vez, foi Nique Coleman quem assumiu o protagonismo ofensivo no quinteto de Pérez, acompanhado pelas assistências de Cassiano. Do outro lado, o Brasília voltou a viver problemas da estreia — normais para um período de preparação para a temporada — e sofreu para levar perigo no perímetro. Ainda assim, na reta final, a volta de Buiú, Zu Jr. e Fernández aproximou a equipe do placar, mas não evitou o revés por 28 x 20 no período.

Pela primeira vez na partida, o Cruzeiro iniciou o quarto à frente no marcador, e tendo a missão de preservar a liderança. Mesmo assim, não conseguiu se segurar diante do Brasília, que reassumiu a ponta no placar nos minutos finais, para assegurar o triunfo no confronto, por 80 x 71.



*Com informações de Murilo César Alves, do site oficial do NBB