Danilo marca, e Botafogo empata com o Coritiba no Couto Pereira

Jogador de Seleção Brasileira, Danilo é uma das poucas esperanças de dias melhores no Botafogo. Nesta segunda-feira (12/10), por exemplo, o volante marcou o gol que impediu uma nova derrota do Glorioso nesta edição do Campeonato Brasileiro. Com gol do craque, o Mais Tradicional arrumou o empate com o Coritiba por 1 a 1, pela rodada 30.
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Novo treinador alvinegro, Tite, aliás, segue sem vencer no clube, com duas derrotas e um empate. Agora, com 36 pontos, o Botafogo segue na 13ª colocação. Quatro pontos da zona de rebaixamento. Com 39, o Coritiba é o décimo lugar na competição.
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O Botafogo até começou melhor, impondo três escanteios em sequência. No entanto, precisou levar um gol para, de fato, acordar. Na bola aérea, Coser superou Marçal e abriu o placar para o Coritiba. O Glorioso reagiu rápido. Mas Cabral, para variar, atrapalhou. O Mamute cometeu uma falta flagrante antes de a bola sobrar limpa para Danilo. Sorte dele que o volante pisaria novamente na área para, enfim, deixar tudo igual. Um empate que foi uma redução de danos para o Mais Tradicional.
O Coxa veio para o abafa e tornou-se mais agressivo com as mexidas. O Botafogo, mais conservador, aceitou o domínio do rival. Batista apareceu, contudo, com duas grandes defesas para manter a igualdade no placar. Em uma delas, salvando o Alvinegro com um lindo tapinha após bicicleta de Pedro Rocha. O Coritiba não manteve o ímpeto. O Fogão tentou algo nos minutos finais, porém, em vão. Placar inalterado.
CORITIBA 1×1 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro 30ª rodada
Data e horário: 12/10/2026, às 16h (de Brasília)
Local: Couto Pereira, em Curitiba
Gols: Cóser, 21’/1ºT (1 x 0); Danilo, 33’/1ºT (1 x 1)
CORITIBA: Morisco; Bustos (Tinga, 10’/2ºT), Cóser, Jacy e Felipe Jonatan (Gelado, 19’/2ºT); Thiago Santos (Fonseca, 10’/2ºT), Gómez e Josué (Marques, 30’/2ºT); Lavega (Lopes, 19’/2ºT), Paulo Roberto e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra
BOTAFOGO: Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Telles; Allan (Domingos, 27’/2ºT), Medina (Montoro, 31’/2ºT) e Danilo; Ziyech (Júnior Santos, 27’/2ºT); Martins (Paulinho, 39’/2ºT) e Cabral (Tiquinho, 31’/2ºT). Técnico: Tite
Cartão Amarelo: Gómez, Bustos, Thiago Santos, Coser, Gelado (CTB); Allan, Marçal (BOT)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)