Flamengo vence Fluminense e segue na liderança do Brasileirão

O Flamengo segue líder do Brasileirão. Em um clássico quente e muito agitado, o Rubro-Negro venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (11/10), no Maracanã, pela 30ª rodada, com gol de Carrascal. O jogo, no entanto, ficou marcado por muitas reclamações contra a atuação da arbitragem. Porém, o Mais Querido, que teve mais volume durante os 90 minutos, levou a melhor.
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Com o resultado, o Flamengo chegou a 64 pontos e se manteve na liderança, enquanto o Fluminense permaneceu em terceiro com 51. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Já o Rubro-Negro, por sua vez, encara o Estudiantes, na quinta (15), no mesmo horário, na Argentina, pela mesma competição.
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Muita polêmica e nada de gols
O primeiro tempo teve clima de clássico no Maracanã. Assim, o jogo começou quente, com reclamação de pênalti em Lucho Acosta e expulsão de Pulgar. Porém, o árbitro mandou o jogo seguir. O analista de arbitragem da Globo, PC Oliveira, apontou erro no lance envolvendo o volante chileno, que acertou o centroavante Castillo com a sola no joelho.
Apesar do clima quente, o primeiro tempo não ficou marcado por grandes chances. O Flamengo, no entanto, teve um pouco mais de volume e deu mais trabalho. Pedro teve a melhor chance da primeira etapa, mas Fábio desviou com a ponta dos dedos e salvou o Fluminense com grande defesa. O goleiro tricolor, aliás, foi o grande personagem do início do jogo.
Carrascal marca e garante vitória do Flamengo
O clima continuou quente no segundo tempo. Entre algumas entradas ríspidas ali e aqui, o jogo também teve chances. O Fluminense, aliás, criou a sua oportunidade mais perigosa em chute de Martinelli da entrada da área. O Flamengo, por outro lado, foi letal. Após cruzamento de Lucas Paquetá, Carrascal apareceu na área e bateu de primeira para abrir o placar, aos 19 minutos.
O Fluminense tentou reagir com as entradas de titulares como Ganso, Serna, Savarino e Hulk. Dessa forma, o Time de Guerreiros passou a ter mais a posse de bola, mas tinha dificuldades em transformar o volume em chances claras. O Flamengo, por sua vez, reforçou o meio-campo e tentou diminuir o ritmo. Nos acréscimos, Serna teve a chance de empatar, mas Rossi salvou.
FLAMENGO 1 x 0 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Data: 11/10/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público: 58.246 pagantes (63.300 presentes)
Renda: R$ 7.006.350,00
Gols: Carrascal, 19’/2ºT (1-0)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Joaquín Freitas, 18’/2ºT) e Lucas Paquetá (Plata, 33’/2ºT); Carrascal (Danilo, 44’/2ºT), Samuel Lino (De la Cruz, 33’/2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, 18’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Guilherme Arana; Martinelli (Wesley Natã, 34’/2ºT), Nonato e Lucho Acosta (Ganso, 14’/2ºT); Canobbio (Savarino, 23’/2ºT), Soteldo (Serna, 14’/2ºT) e Castillo (Hulk, 23’/2ºT). Técnico: Marcão
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Pulgar, Saúl, Joaquín Freitas (FLA); Ignácio, Guilherme Arana, Lucho Acosta, Canobbio (FLU)
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