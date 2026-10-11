Palmeiras dá show, goleia o Corinthians e segue na caça ao líder

O Palmeiras não deu chances ao Corinthians no Dérbi pelo Brasileirão. Com pressão, controle do meio-campo e volume constante no ataque, o Verdão construiu a goleada por 4 x 1 no Nubank Parque e segue na caça ao líder Flamengo. O resultado complicou ainda mais o Alvinegro, que está próximo do Z4. Barboza, Giay (2) e Matheus Bidu (contra) marcaram para o Alviverde, enquanto Gustavo Henrique descontou.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira chegaram a 63 pontos, um a menos que o Rubro-Negro, que derrotou o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. O Timão, que anunciou Clarence Seedorf como novo treinador, estacionou nos 32 e só não entrou no Z4 porque o Grenal terminou empatado por 1 a 1.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na próxima rodada, o Verdão visita o Athletico-PR no sábado (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Antes disso, o Alviverde terá o Fluminense pela frente na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. O Timão, por sua vez, recebe o Vitória, na segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.
Verdão domina
Na primeira chegada, Andreas recuperou a bola após o chutão de Hugo Souza e acelerou a transição do Palmeiras. Assim, o meia encontrou Flaco López no ataque, e o camisa 42 avançou antes de soltar uma bomba, mas acertou a rede do lado de fora. Em outro momento, Arias recebeu pela esquerda, cortou para a esquerda, avançou e obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa.
Como elemento surpresa, Barboza apareceu na área após bate e rebate e chutou cruzado para nova boa defesa do arqueiro alvinegro no Nubank Parque. Poucos minutos depois, o argentino foi certeiro ao acertar uma bela cabeçada depois do escanteio cobrado por Lucas Evangelista e estufar a rede.
Após um erro de Depay, o alviverde tentou surpreender em rápido contra-ataque. Andreas carregou e arriscou de longe, mas mandou por cima. Quem também disparou da intermediária foi Vitor Roque, entretanto a bola subiu demais. Pelo lado do Timão, Matheuzinho acionou Yuri Alberto, que ganhou de Barboza, mas chutou fraco nas mãos de Carlos Miguel.
No fim da primeira etapa, Andreas organizou o meio de campo e tocou para Vitor Roque. O atacante, então, encontrou Arias, na marca do pênalti, para girar e deixar Giay, livre de marcação, para chutar a de primeira e ampliar o placar.
Vacilo fatal e passeio alviverde
Na volta do intervalo, Piquerez cruzou pela esquerda, mas não contava com o vacilo da defesa alvinegra. Matheus Bidu e Raniele sobem para cabecear, e o lateral manda em direção à sua própria meta.
Em rápido contra-ataque, Giay cruzou a bola, que atravessou a área e sobrou para Piquerez. O lateral, então, acionou Arias, que finalizou em cima de Hugo Souza, e o lateral argentino aproveitou o rebote pra fazer o quarto do Palmeiras. Já o colombiano assustou a meta corintiana em outro momento, quando chutou para grande defesa de Hugo Souza.
O Corinthians tentou descontar com Matheus Bidu, que ajeitou na meia-lua, mas não carimbou a finalização. Depois da cobrança de escanteio de Matheuzinho, Raniele cabeceou, mas a bola saiu por cima do gol. Ramón Sosa entrou no lugar de Vito Roque, porém sentiu e deu lugar a Paulinho.
De volta aos gramados, o camisa 10 sofreu pênalti de Raniele. No entanto, o atacante não foi feliz na cobrança e parou em Hugo Souza, que defendeu. Matheuzinho, por sua vez, tentou um recuo de cabeça para o goleiro alvinegro, que teve que se esticar para ficar com a bola.
Por fim, no último lance do jogo, Gustavo Henrique aproveitou o escanteio de Vitinho para descontar. O atacante cobrou na primeira trave, enquanto o defensor subiu, sozinho, par diminuir o placar.
PALMEIRAS 4 x 1 CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
Data e hora: 11/10/2026, às 17h30 (de Brasília)
Gols: Barboza 15’/1ºT (1-0); Giay 45’/1ºT (2-0); Matheus Bidu (contra) 1’/2ºT (3-0); Giay 5’/2ºT (4-0); Gustavo Henrique 45’/2ºT (4-1)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Gustavo Gómez (Bruno Fuchs 37’/2ºT), Barboza e Murilo; Giay, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez 23’/2ºT), Andreas Pereira, Arias Piquerez; Flaco López (Maurício 23’/2ºT) e Vitor Roque (Ramón Sosa 23’/2ºT) (Paulinho 32’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Dieguinho 37’/2ºT), André (André Ramalho 23’/2ºT), Breno Bidon (Vitinho 10’/2ºT) e Carrillo (Allan 10’/2ºT); Memphis Depay e Yuri Alberto (Pedro Raul 23’/2ºT). Técnico: William Batista
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Rafael da Silva Alves (SP)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Arias, Gustavo Gómez e Giay (PAL); Raniele, Vitinho, Gabriel Paulista e Depay(COR)
Cartões Vermelhos:
Saiba Mais
- Esportes Flamengo vence Fluminense e segue na liderança do Brasileirão
- Esportes Grêmio e Internacional ficam no empate e seguem no Z4 do Brasileirão
- Esportes Corinthians fecha acordo com Shopee e garante novo patrocínio máster
- Esportes Minas vence Cresspom e conquista o título do Candangão Feminino
- Esportes Brasília perde para o Flamengo e fica com o vice do Torneio de Abertura do NBB
- Esportes Torcedores de Minas e Cresspom explicam devoção pelas finalistas do Candangão