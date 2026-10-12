Athletico-PR goleia Chapecoense e assume 3º lugar do Brasileirão

O Athletico Paranaense foi até Chapecó e não se fez de rogado. Em plena Arena Condá, neste 12/10, com público diminuto (3.924), aproveitou que enfrentou o último colocado do Brasileiro e goleou: 4 a 1. Foram três gols no primeiro tempo, com Leozinho, Luiz Gustavo e Viveros. Na etapa final, a Chape aproveitou que o Furacão resolveu fazer do jogo um treino e pressionou, perdendo muitas chances. Mas descontando com Garcês. Porém, Viveros, artilheiro do Brasileirão, marcou mais um, definindo a goleada.
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Com este excelente resultado, o Athletico chega aos 53 pontos e assume o terceiro lugar, ultrapassando o Fluminense (51). Com isso, segue chances enormes de conquistar uma vaga direta na Libertadores. Nada mal para um time que subiu da Série B. Contudo, a Chapecoense chega acima de 99,7% de risco de queda, afundada na lanterna, com 18 pontos. Aliás, a Chape está a 14 pontos do primeiro time fora da zona de degola.
Athletico deita e rola no 1º tempo
O Athletico matou o jogo no primeiro tempo, quando abriu 3 a 0. O curioso é que a Chape, após levar o primeiro gol, marcado por Leozinho aos cinco minutos em grande jogada individual pela direita, quase empatou. Primeiramente, com Yago Felipe, de bicicleta. Mas a bola passou raspando. Depois, com Túlio Eduardo, que, de voleio, na pequena área, pegou de raspão.
Entretanto, aos 28 minutos, veio o gol que começou a liquidar a partida para a Chape. Viveros avançou pela esquerda e rolou para Leozinho. O atacante chutou no travessão. Mas, na volta, o veterano Luiz Gustavo (ex-Bayern de Munique e Seleção Brasileira) mandou para a rede. O Athletico voltou a marcar aos 31 minutos. Após escanteio pela esquerda, Gilberto desviou na primeira trave, e Viveros concluiu para a rede.
Chape, enfim, pressiona. E diminui
No segundo tempo, o Athletico tirou o pé. Aliás, Leozinho, que se machucou no lance do gol logo no início e tentou seguir jogando, foi substituído, assim como Esquivel e Arthur Dias. Provavelmente poupados. Afinal, a próxima partida será uma pedreira: o Palmeiras, em casa.
Isso fez a Chapecoense dominar o jogo e perder uma série de ótimas chances antes dos 15 minutos. Foram dois chutes de Garcês muito perigosos e três de Bolasie, que entrou no intervalo e esteve muito bem. Na primeira, Mycael salvou. Depois, houve um chute para fora e, na terceira, Bolasie entrou livre e curvou a bola para nova defesa de Mycael. Tudo isso antes dos 15 minutos. Aos 26, a Chape enfim chegou ao gol com sua dupla mais perigosa. Após ótima jogada de Bolasie, Garcês concluiu para o gol.
Viveros, 21 gols na artilharia
Porém, quando resolveu ir ao ataque, o Athletico ampliou aos 32. Luiz Gustavo iniciou a jogada, que contou com um toque de Mendoza para Dudu. Este foi até a linha de fundo e cruzou para Viveros dar apenas um toquinho na bola e marcar seu 20º gol na Série A. Com isso, amplia sua vantagem na artilharia da Série A sobre Pedro (Flamengo, 15 gols) e Gabigol (Santos, 14 gols). Porém, quase chegou ao quinto gol, pois teve pelo menos outras três chances claras. Na melhor, o goleiro Anderson salvou. Enfim, Furacão de volta ao terceiro lugar. Mas a Chape apenas aguarda a confirmação do rebaixamento.
CHAPECOENSE 1×4 ATHLETICO-PR
31ª rodada Brasileirão
Data: 12/10/2026
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Público: 3.924
Renda: R$ 169.490,00
Gols: Leozinho, 5’/1ºT (0-1); Luiz Gustavo, 28’/1ºT (0-2); Viveros, 31’/1ºT (0-3); Garcês, 26’/2ºT (1-3); Viveros, 32’/2ºT (1-4).
CHAPECOENSE: Anderson; Dudu (Eduardo Doma, Intervalo), Kauan Faria (Rafael Thyere, 38’/2ºT), João Paulo e Bruno Pacheco; Bruno Matias, Yago Felipe (David, 24’/2ºT), Marcinho (Bolasie, Intervalo) e Giovanni Augusto (Rodrigo, 24’/2ºT); Maurício Garcez e Túlio Eduardo. Técnico: Rafael Lacerda.
ATHLETICO: Mycael; Gilberto (Filipinho, 38?,2ºT), Arthur Dias (Leo, Intervalo), Aguirre e Esquivel (Claudinho, Intervalo); Jadson, Luiz Gustavo (Portilla, 42’/2ºT) e João Cruz; Mendoza, Leozinho (Dudu, Intervalo) e Viveros. Técnico: Fábio Moreno.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: João Paulo, Marcinho (CHA); Gilberto (ATH)