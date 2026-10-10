Com golaço de bicicleta, Seleção feminina vence Argentina no Sul

Brasil se impôs no Beira-Rio e venceu a Argentina com tranquilidade - (crédito: Foto: Luciana Vermell / CBF)

Diante de público de mais de 28 mil pessoas, a Seleção Brasileira feminina venceu a Argentina por 3 x 1, neste sábado (10/10), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O triunfo, aliás, foi construído com gols de Luany, Geyse (de bicicleta) e Angelina. Maricel Pereyra descontou para as hermanas.

Com o resultado, o Brasil amplia sua vantagem no retrospecto histórico diante das rivais. Assim, o escrete canarinho passa a somar 19 vitórias em 22 jogos. A equipe albiceleste só venceu o confronto uma única vez na história ocorreram dois empates.

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Brasil imponente

Como já era de esperar, o Brasil tomou a iniciativa desde os primeiros momentos da partida. Assim, a equipe da casa impôs seu jogo e começou a construir a vitória de forma tranquila ainda no primeiro tempo. Aos 26?, Luany recebeu a bola pela direita, invadiu a área e finalizou com qualidade no ângulo da goleira argentina para abrir o placar.

Golaço de bicicleta

Sem tirar o pé do acelerador, o time canarinho seguiu em cima das adversárias e chegou ao segundo gol sem dificuldades, em um lindo lance. Aos 38?, Duda Sampaio bateu escanteio e encontrou Maiara na área. A meia, então, cabeceou para dentro e achou a atacante Geyse, que acertou uma bicicleta, sem chances para a goleira: 2 a 0. Ainda antes do intervalo, o Brasil ampliou. Aos 46?, Luany foi lançada em profundidade pela direita e ajeitou para trás. Angelina, então, chegou batendo e anotou outro lindo gol para a Seleção, deixando, assim, a partida ainda mais tranquila.

No segundo tempo, contudo, a Seleção Brasileira diminuiu o ritmo e viu a Argentina crescer de produção. Assim, as adversárias se sentiram mais à vontade no duelo e chegaram ao primeiro gol aos 5 minutos. Maricel Pereyra, que joga no São Paulo, recebeu com liberdade dentro da área, ficou cara a cara com a goleira Lorena e finalizou para diminuir o prejuízo.

Preocupação

Aos 19 minutos, um lance deixou a equipe brasileira preocupada. A lateral Bruninha, que havia entrado no intervalo, pisou no gramado de mau jeito e lesionou o joelho direito. A jogadora, aliás, deixou a partida sentindo muitas dores e foi substituída por Tamara Bolt.

Já no fim do amistoso, a árbitra foi chamada pelo VAR e expulsou a volante argentina Vargas, aos 46?, em função de um chute que a atleta acertou no rosto de Clarinha em uma disputa de bola. A expulsão, aliás, deixou a Seleção Brasileira ainda mais tranquila. A equipe, assim, só precisou administrar a vantagem para conquistar mais uma vitória.

Próximo compromisso

Brasil e Argentina voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (13/10). Este segundo amistoso ocorrerá na Arena Pernambuco, no Recife, às 20h30 (de Brasília).

Brasil 3×1 Argentina

Amistoso internacional

Data e horário: 10/10/2026, sábado, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 28.386

Renda: R$ 1.579.782,46

Gols: Luany, 26/1º T (1-0); Geyse, 38/1º T (2-0); Angelina, 46/1º T (3-0); Pereyra, 5/2º T (3-1)

Brasil: Lorena (Carlinha, 46’/2º T); Isabela, Mariza, Isa Haas (Tayla, 47?,2ºT) e Raíssa Bahia (Bruninha, no intervalo; Tamara Bolt, 24/2º T); Duda Sampaio (Gio Garbelini, 25/2º T), Angelina (Jhonson, 37/2º T), Maiara (Kaylane, 26/2º T) e Luany (Priscila, no intervalo); Tainá Maranhão (Clarinha, 37/2º T) e Geyse (Jaque Ribeiro, 47’/2º T). Técnico: Rodrigo Iglesias (auxiliar).

Argentina: Esponda; Reche, Falfán e Cometti; Domínguez (Celeste, no intervalo), Ongaro (Sachs, 15/2º T), Pereyra (Vargas, 15/2º T), Ippólito (Morcillo, 47’/2º T) e Stábile (Del Trecco, 38/2º T); Bonsegundo (Ochoa, 47’/2º T) e Holzheier. Técnico: Germán Portanova.

Árbitra: Erica Monserrat González Nevárez (México)

Assistentes: María Fernanda Juarez Martínez e Aranza Quero Aguilar (México)

VAR: Lizzet Amairany García Olvera (México)

Cartões amarelos: Duda Sampaio, 25/1º T (BRA); Ongaro, 7/2º T; Isa Haas, 24/2º T (ARG)

Cartões vermelhos: Vargas, 46’/2º T