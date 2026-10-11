Minas vence Cresspom e conquista o título do Candangão Feminino

Pela quinta vez na história, o Minas é campeão do Candangão Feminino. Em jogo disputado no Bezerrão, o gol de Batista aos 30 minutos do segundo tempo deu à equipe o título candango de 2026 contra o Cresspom. A partida terminou em 1 x 0 e o Minas conquista o bicampeonato seguido do torneio.

O Cresspom segue como o maior campeão da história do Candangão Feminino, com sete taças no total. Entretanto, as Pumas do Cerrado não foram páreas para a força do Minas nessa temporada. A equipe candanga subiu para a elite do Brasileirão Feminino e terminou a temporada com chave de ouro levantando mais um troféu.

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Uma das responsáveis pelo pentacampeonato candango do Minas, a treinadora Kethleen Azevedo soube gerir um elenco qualificado em 2026. O ditado futebolístico “foi com o dedo do treinador” nunca fez tanto sentido nessa final. A técnica colocou Batista em campo na segunda etapa. E foi dos pés da camisa 11 o gol do título:

"Mesmo com a perca de cinco atletas importantes para nós nessa reta final, nosso elenco é muito qualificado. Traçamos um plano de jogo onde teríamos peças cruciais vindo do banco de reserva. Estou muito feliz por ter acertado na substituição. Agora é parabenizar o elenco e se preparar para a próxima temporada onde o sarrafo vai aumentar bastante.", contou Kethleen após o jogo.

O jogo

A final começou e as equipes pouco arriscavam no setor ofensivo. A primeira metade da etapa inicial ficou marcada por uma partida bastante truncada, muitas faltas e nenhuma chance clara de gol. Entretanto, o Minas tinha um pouco mais do controle da bola, mesmo sem efetividade no ataque.

O jogo seguiu pegado durante toda a primeira etapa. O calor de mais de 30° em Brasília e a baixa umidade relativa do ar, contribuíram para um primeiro tempo pragmático. O Minas teve mais posse de bola e investia nas transições rápidas.

Mas, o trio de defesa da equipe do Cresspom minava as chegadas do time adversário. A melhor chance do Minas saiu em um lançamento para Gaby dentro da grande área. A camisa nove chegou antes da goleira Camila, mas a guarda-redes saiu com perfeição no pé da atacante e evitou o gol.

Por outro lado, as Pumas do Cerrado tiveram uma postura mais conservadora nos 45 minutos inaugurais e não demonstraram perigo ao gol defendido por Thaynara. O árbitro Alysson de Souza finalizou a etapa inicial em 0 x 0 sem grandes chances para os dois lados.

O jogo seguiu com os mesmo prognósticos na segunda etapa. O Minas tinha mais controle e posse da bola, mas continuou com dificuldades em criar grandes chances. Aos oito minutos, a defesa do Cresspom saiu jogando errado e Rafa teve a primeira oportunidade da etapa final. A camisa sete bateu no alto com desvio e Camila quase aceitou, mas mandou para escanteio.

O Cresspom seguia com uma postura mais defensiva e tinha dificuldades de trabalhar a bola e sair ao ataque. A primeira oportunidade de perigo da equipe veio apenas aos 16 minutos do segundo tempo. Após boa trama de Karolzinha pela direita, o passe veio em profundidade. A bola parecia tranquila para Arcanjo, defensora do Minas, mas a zagueira recuou errado e deixou Vitória em condições de marcar. A centroavante chegou antes e driblou a goleira Thaynara, mas ficou sem ângulo para a finalização e perdeu a chance.

A decisão do Candangão Feminino caminhava ao fim e o clima começou a ficar mais tenso no Bezerrão. O Minas não queria o empate e levar para os pênaltis. Em mais uma chance, Gaby desviou após cobrança de escanteio e Camila salvou o Cresspom novamente.

Gol do penta

Após a parada técnica, a tensão seguiu pairando no ar no Bezerrão. O Minas continuou com a postura ofensiva atrás do gol inaugural. Porém, a defesa do Cresspom era sólida e minava as investidas. A treinadora Kethleen Azevedo mudou a equipe e usou as peças disponíveis no banco de reservas.

Sem a artilheira Rayla, atacante principal da equipe que não jogou a final por lesão, ficou evidente que a composição de um elenco de qualidade completo é diferencial no desempenho dentro de campo. No início do segundo tempo, Kethleen sacou Drielly e colocou Batista em campo para dar mais poder ofensivo. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e foi dos pés de Batista, vindo do banco, que a rede balançou pela primeira vez.

A camisa 11 encheu o pé e bateu no cantinho, sem chances de defesa para a goleira Camila. O Minas martelou por grande parte do jogo e foi recompensado com o gol na parte final do duelo: "Fui muito feliz na bola do gol. Fico muito honrada em ter marcado e dado esse titulo ao Minas.", disse Batista após o jogo.

O Cresspom mudou a postura nos minutos finais. Entretanto, as dificuldades em criar jogadas no setor ofensivo perduraram durante toda a partida. Mesmo com o desespero do placar desfavorável, as Pumas do Cerrado não conseguiram balançar o barbante do Minas e viram o jejum de títulos do Candangão Feminino aumentar para 12 anos.

"Nosso grupo é muito fechado. Trabalhamos muito nessa temporada e nos sentimos muito orgulhosas por ter chegado à final.", admitiu a atacante Vitória após a partida.

Ficha técnica

Minas 1 x 0 Cresspom - Final Candangão Feminino 2026

Local: Estádio Bezerrão, Gama (DF)



Data e hora: Domingo (11/10), às 10h30

Árbitro: Alysson de Souza

Minas 1

Thaynara, Suzy, Arcanjo, Rayane, Rhayssa, Paloma (Geysna), Drielly (Batista), Manu (Biazinha), Rafa, Jayane (Michelle) e Gaby (Hadry) Técnica: Kethleen Azevedo

Gol: Batista, aos 30 minutos do segundo tempo.

Cresspom 0

Camila, Gisele (Renata), Sandra, Tati, Pitty, Bruna, Sâmia, Akhemi, Karolzinha, Maranhão e Letícia (Vitória)

Técnica: Janaína Queiroz

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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