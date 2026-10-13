Substituído, Pedro vive período de "seca" no Flamengo

O atacante Pedro não vive seus melhores dias pelo Flamengo. Apesar de ser disparado o jogador com mais participações em gols na temporada, com 34 (25 gols e nove assistências), e de voltar à Seleção Brasileira na última convocação de Ancelotti, o craque foi substituído durante a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo (12/10), pela 29ª vez dentre suas 38 titularidades em 2026.

E a torcida não perdoou. Afinal, parte dos flamenguistas presentes no Maracanã para o Fla-Flu vaiou o atleta, que deu lugar a Bruno Henrique – este, muito aplaudido. Pedro até fez gol no dia 20 de setembro, em vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. No entanto, este foi seu único tento pelo Fla nos últimos 51 dias, mostrando que está devendo recentemente.

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Artilheiro do Flamengo tem duas grandes secas na temporada

Pedro iniciou mal a temporada, marcando apenas em sua sexta partida no ano. Ele passou em branco em jogos importantes contra Vasco, Fluminense (estes, pelo Carioca), São Paulo, Inter (Brasileirão) e Corinthians (Supercopa do Brasil), só balançando as redes (duas vezes) no 7 a 1 para cima do Sampaio Corrêa, pelo Estadual.

Apesar destes gols, voltaria à seca por mais quatro partidas (incluindo os dois jogos contra o Lanús (ARG), pela Recopa Sul-Americana). Assim, só voltou a marcar contra o Madureira, em goleada por 8 a 0. E foi em grande estilo, já que marcou incríveis quatro gols no jogo em questão, que marcou a demissão do técnico Filipe Luís, hoje no Monaco (FRA). Após este duelo, ele engrenou, desandando a fazer gols. Não à toa, é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 16 tentos – cinco a menos que Viveros, do Athletico. Os últimos meses, porém, são de vacas magras para Pedro.

Leonardo Jardim comenta vaias

Afinal, só marcou quatro gols nas últimas 15 partidas. Foram dois contra o Mirassol, pela 23ª rodada, dia 16 de agosto, um contra o Cruzeiro, em derrota por 2 a 1 no dia 22/8, e o citado contra o Red Bull Bragantino, em 2 a 1 no dia 20 de setembro. Leonardo Jardim, então, falou sobre as vaias ao camisa 9 durante o jogo contra o Fluminense.

"O atacante normalmente é criticado quando não faz os gols. Ele só ficou chateado quando saiu uma vez. E eu ainda dei uma palmada na bunda dele, depois damos um abraço. Estamos no Flamengo. Estava almoçando, a televisão estava sem som, e tinha no rodapé: "Pedro volta à Seleção depois de problemas internos no clube". Dei uma gargalhada com todos. É o que posso fazer. Sabem uma coisa que gosto aqui? É que todo o elencos se dá muito bem. Há competição para o time titular, é normal, mas todos se dão muito bem", disse após o 1 a 0 sobre o Tricolor.

Jogador deve voltar ao banco

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Estudiantes (ARG), pela ida da semifinal da Libertadores. Na competição, Pedro costuma ser alternativa no banco de reservas, já que Jardim opta por Bruno Henrique para comandar o ataque no torneio continental.

Não à toa, por mais que seja o artilheiro do Rubro-Negro na temporada, o craque só tem dois gols na Libertadores. Ele foi titular somente duas vezes, entrando em outras seis ocasiões e somando 251 minutos. São, dessa forma, 31,5 minutos por jogo.

Pedro na temporada 2026