Contra o Boca, Vasco retorna à semifinal da Copa Sul-Americana

Retrospecto dimensiona a missão: cruzmaltino jamais venceu os argentinos em duelos da Conmebol. Foram duas derrotas e dois empates - (crédito: Divulgação/Boca Juniors e Matheus Lima/Vasco)

A Bombonera guarda histórias capazes de atravessar gerações. Para o Vasco, o icônico estádio do Boca Juniors será o cenário de um reencontro com uma ambição antiga: voltar a disputar uma final continental após 26 anos. Nesta terça-feira (13/10), às 21h30, o cruzmaltino inicia a semifinal da Copa Sul-Americana diante de um dos adversários mais tradicionais do continente, em uma fase na qual recuperou a confiança, a competitividade e voltou a alimentar o sonho de protagonismo. A viagem a Buenos Aires, porém, não representa apenas um teste esportivo. É, também, a oportunidade de mostrar o quanto o clube avançou.

Em 2011, o Vasco chegou à semifinal da mesma competição e parou diante da Universidad de Chile. Quinze anos depois, o cenário é diferente, mas a dimensão do desafio permanece. O clube carioca volta a uma fase decisiva internacional depois de uma campanha construída com obstáculos, viagens e confrontos eliminatórios. A cada passo dado, a Sul-Americana ganhou força entre as prioridades do clube carioca. A classificação às semifinais, conquistada diante do Independiente Santa Fe, foi primordial para reacender no torneio a expectativa por uma conquista capaz de marcar uma temporada na qual o clube ressurgiu.

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O momento ajuda a explicar a confiança vascaína. A equipe de Pedro Emanuel recuperou terreno no Campeonato Brasileiro e está menos ameaçada em questão de rebaixamento. O empate sem gols com o Remo, no sábado, interrompeu a sequência de quatro vitórias, mas não apagou a evolução recente. Agora, o desafio é transportar a competitividade para um dos ambientes de maior pressão no continente. Estreante na Bombonera, Leo Jardim sabe o tamanho da experiência. "Estamos empolgados. É um jogo que todo jogador gostaria de jogar. É um estádio histórico. Estamos confiantes, fazendo um bom trabalho. A gente sabe de tudo que estamos trabalhando e plantamos", afirmou o goleiro.

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Do lado vascaíno, a preparação passa pelo respeito ao adversário, sem abrir mão da própria proposta. Pedro Emanuel reconhece a força do Boca, também presente na semifinal com a ambição de voltar a conquistar um título continental. "Sabemos da qualidade do time que vamos enfrentar. Uma equipe que luta para ser campeã na Argentina. Por isso, temos noção do que vamos enfrentar", destacou o treinador. Na Sul-Americana, o Vasco tem um desfalque de peso. Inscrito pelo River Plate, Facundo Colidio não pode defender os cariocas na disputa e sequer viajou para Buenos Aires.

Sem campeão mundial

Os rivais argentinos também chegam com problemas. Leandro Paredes sofreu uma lesão muscular e não joga. Sosa, meio-campista vascaíno com experiência no futebol vizinho, não esconde a importância da baixa, mas ressalta: a oportunidade só terá valor se o time fizer a própria parte. "Sabemos que o Boca é uma grande equipe, tem ótimos jogadores. Não vão contar com o Paredes, que é uma vantagem para nós. É quem gerencia todo o jogo do Boca, na minha opinião, é o melhor jogador. Temos que aproveitar essa parte, nos concentrarmos em nosso jogo. Tomara que esse gol chegue", avaliou.

A semifinal, no entanto, tem uma particularidade além das quatro linhas. Enquanto o Vasco se prepara para abrir a semifinal em Buenos Aires, a definição do palco da volta, marcada para 20 de outubro, segue envolvida em uma disputa judicial. O clube busca mandar a partida no Maracanã, mas decisões conflitantes e recursos do consórcio administrador mantiveram a questão em aberto. Ontem, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a reconsideração da decisão de suspensão da liminar favorável ao Vasco, enquanto a Conmebol ampliou o prazo para a confirmação do estádio para hoje, às 12h.

O primeiro capítulo, de qualquer maneira, será escrito na Bombonera. O Vasco chega com a memória da frustração de 2011, a confiança construída na recuperação de 2026 e a chance de transformar uma boa temporada em algo maior. Para chegar à final, precisará competir diante de um gigante, aproveitar as oportunidades e levar a decisão para casa, seja qual for o endereço definitivo. Quinze anos depois, o sonho continental voltou a bater à porta. Desta vez, o cruzmaltino, também semifinalista da Copa do Brasil, quer escancarar de vez o reencontro com as conquistas.

Ficha técnica

Boca Juniors x Vasco

Jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana

Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

Data e horário: Terça-feira (13/10), às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: SBT e Paramount+

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Prováveis escalações

Boca Juniors — Montero; Braida, Di Lollo, Pellegrino (Figal) e Blanco; Alarcón (Battaglia), Delgado e Palacios; Villa, Romero (Flores) e Valencia. Técnico: Rodolfo Arruabarrena

Vasco — Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Spinelli e Nuno Moreira (Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel