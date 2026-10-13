Ídolos de Vasco e Boca se reencontram como presidente dos clubes

Após se enfrentarem como jogadores, Pedrinho e Juan Riquelme novamente vão se encontrar por Vasco e Boca Juniors (ARG), mas em outra situação. Os dois são presidentes dos respectivos clubes.

As equipes medem forças nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Sul-Americana, na Bombonera. Há 25 anos atrás, a dupla foi rival dentro de campo.

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Na ocasião, pela Libertadores, Vasco e Boca se enfrentaram pelas quartas de final do torneio. E Riquelme levou a melhor. O craque argentino foi decisivo para as duas vitórias dos Xeneizes (1 a 0 no Rio e 3 a 0 em Buenos Aires), para garantir vaga.

Naquela edição, o Boca Juniors de Riquelme faturou o bicampeonato consecutivo da Libertadores. No mesmo ano, ainda aconteceram dois empates na disputa entre os clubes.

Pela Copa Mercosul, foram os empates por 2 a 2, entretanto Riquelme não jogou nenhum dos jogos. Já Pedrinho atuou no Rio de Janeiro e marcou um dos gols do Cruz-Maltino.

Pedrinho, inclusive, na discussão de onde o Vasco mandará o duelo de volta no dia 20, destacou que tem uma ótima relação com Riquelme e que o mandatário do Boca Juniors estava alinhado com ele.

Vou tentar aumentar o espaço de visitantes, tentar uma boa relação com o Riquelme, no qual eu enfrentei muitas vezes nas seleções de base, para que a gente atenda a torcida do Boca sempre com muita gentileza, com muito respeito, para que eu possa fazer o jogo em São Januário. Caso não aconteça, eu tenho que solicitar o Maracanã, porque eu tenho contrato., comentou.







