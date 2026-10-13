Clarinha abre caminho para a nova geração da Seleção Brasileira

Entre as referências consolidadas e a busca por uma vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil começa a abrir espaço para novos nomes. Um deles é Clarinha. Aos poucos, a meia do Benfica, de Portugal, transforma o destaque nas categorias de base em oportunidades na equipe principal. A primeira chegou no sábado, na vitória por 3 x 1 sobre a Argentina, em Porto Alegre. Agora, as seleções voltam a se enfrentar nesta terça-feira (13/10), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O SporTV e a GETV transmitem.

A convocação para a Data Fifa de outubro veio logo depois da Copa do Mundo Feminina Sub-20, disputada na Polônia, e marca uma nova etapa na carreira da atleta. Ao lado de Kaylane, outra representante da geração de base, Clarinha ganhou minutos diante das argentinas e se aproximou de um objetivo perseguido por jovens talentos: conquistar espaço entre as principais jogadoras do país. "

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Foi uma emoção muito grande estrear pelo Brasil. Representar a Seleção Principal, com um estádio cheio e a torcida vibrando a todo instante, só me dá motivos para agradecer. É um momento que vou guardar com muito carinho para o resto da minha vida", disse.

O primeiro chamado coroa uma temporada de afirmação. Em fevereiro, Clarinha conquistou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Em setembro, disputou o Mundial da categoria e exerceu papel importante na campanha, também como uma das lideranças do grupo comandado pela técnica brasiliense Camilla Orlando. A goleira Thaís Lima, outro destaque da equipe sub-20, também integra a convocação de Arthur Elias, embora ainda não tenha entrado em campo nesta Data Fifa.

O amistoso de hoje oferece mais uma oportunidade para observar a nova geração em meio à preparação para o Mundial de 2027, no Brasil. Diante de uma Argentina conhecida e da missão de consolidar ideias para a Copa, Clarinha pode dar mais um passo na transição entre promessa e realidade da Seleção principal. Além de buscar outra vitória no clássico sul-americano, o Brasil tenta ampliar as opções do elenco para o torneio em casa e descobrir quais jovens estão prontas para transformar a oportunidade em permanência.