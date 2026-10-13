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Arthur Cabral iguala a pior seca de gols pelo Botafogo

Centroavante repete filme de 2025. Nesta temporada, em 15 jogos (14 como titular), ele não registra sequer uma assistência

Cabral passa em branco mais uma vez - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )
Cabral passa em branco mais uma vez - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

Contratado na metade de 2025, para a vaga de Igor Jesus, negociado com o Nottingham Forest (ING), o centroavante Cabral completou, nesta segunda-feira (12), contra o Coritiba (1 a 1), no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, 15 jogos sem marcar gols, sendo titular do Botafogo em 14 destes compromissos. Para piorar, neste período, o camisa 19 não registra sequer uma assistência. Apesar da curta trajetória com a camisa alvinegra, o centroavante já igualou a sua pior série no clube. No ano passado, ele também registrou 15 embates sem balançar a roseira dos adversários.

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Na última temporada, Cabral ficou sem celebrar gols pelo Glorioso de agosto a dezembro. Ele marcou no empate com o Vasco por 1 a 1, pela Copa do Brasil, em São Januário, ainda nas quartas de final. Depois, só voltou a colocar a bola na rede na última rodada do Brasileirão, no 4 a 2 sobre o Fortaleza, no Estádio Nilton Santos.

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Em 2026, o Mamute também passou por longos períodos sem gols, como nove jogos de fevereiro a abril, e seis partidas entre fevereiro e março.

Cabral, agora, não marca desde 17 de maio. Na ocasião, ele cravou os três gols do Glorioso na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no Colosso do Subúrbio, também pelo Brasileirão, em sua melhor exibição pela Estrela Solitária.

Apesar da má fase, Cabral, com 42 jogos, é o vice-artilheiro do Botafogo em 2026, com nove gols. O volante Danilo está à sua frente, com 13 gols em 37 partidas.

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RJ
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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/10/2026 07:40
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