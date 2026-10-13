Arthur Cabral iguala a pior seca de gols pelo Botafogo

Contratado na metade de 2025, para a vaga de Igor Jesus, negociado com o Nottingham Forest (ING), o centroavante Cabral completou, nesta segunda-feira (12), contra o Coritiba (1 a 1), no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, 15 jogos sem marcar gols, sendo titular do Botafogo em 14 destes compromissos. Para piorar, neste período, o camisa 19 não registra sequer uma assistência. Apesar da curta trajetória com a camisa alvinegra, o centroavante já igualou a sua pior série no clube. No ano passado, ele também registrou 15 embates sem balançar a roseira dos adversários.

Na última temporada, Cabral ficou sem celebrar gols pelo Glorioso de agosto a dezembro. Ele marcou no empate com o Vasco por 1 a 1, pela Copa do Brasil, em São Januário, ainda nas quartas de final. Depois, só voltou a colocar a bola na rede na última rodada do Brasileirão, no 4 a 2 sobre o Fortaleza, no Estádio Nilton Santos.

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Em 2026, o Mamute também passou por longos períodos sem gols, como nove jogos de fevereiro a abril, e seis partidas entre fevereiro e março.

Cabral, agora, não marca desde 17 de maio. Na ocasião, ele cravou os três gols do Glorioso na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no Colosso do Subúrbio, também pelo Brasileirão, em sua melhor exibição pela Estrela Solitária.

Apesar da má fase, Cabral, com 42 jogos, é o vice-artilheiro do Botafogo em 2026, com nove gols. O volante Danilo está à sua frente, com 13 gols em 37 partidas.