TV flagra Vini Jr empurrando funcionário após expulsão em jogo do Real

No último sábado, pelo Campeonato Espanhol, Vini Jr viveu uma tarde de fúria. O que tinha tudo para ser um momento de alegria, se tornou um pesadelo para o craque brasileiro. Vini Jr havia marcado o segundo gol do Real Madrid, mas após checagem do VAR, o árbitro flagrou um puxão de cabelo do brasileiro no marcador e acabou expulsando o camisa 7 e anulando o gol.

Vini Jr não se segurou e não mediu palavras diante da decisão da arbitragem ainda dentro de campo. Ao ouvir a decisão final, Vini se enfureceu e passou a protestar veementemente em direção a Isidro Díaz de Mera, árbitro da partida. De Mera registrou na súmula as atitudes de Vini, e o brasileiro pode ser punido por até quatro jogos.

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Contudo, para além da polêmica expulsão e da reação com a arbitragem, uma atitude após a saída de campo tem ganhado proporção na Espanha. De acordo com imagens divulgadas por uma TV espanhola, Vini empurrou um funcionário na descida para os vestiários. A imagem em questão ainda mostra o brasileiro Endrick tentando conter o camisa 7, que desceu as escadarias revoltado com a decisão da arbitragem.

Apesar da divulgação das imagens, o empurrão de Vini Jr no funcionário não foi registrado na súmula da arbitragem. Desse modo, uma punição pela atitude parece ser algo fora de cogitação.