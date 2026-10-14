Flamengo reencontra último time que o derrotou na Libertadores

Rossi foi o herói do Flamengo na conquista da vaga à semifinal da Libertadores em 2025 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza)

Principal equipe da América do Sul de 2019 em diante, o Flamengo adquiriu uma casca importante na Libertadores. Não à toa, só conheceu uma derrota em seus últimos 21 jogos na competição. E, nesta quinta-feira (15/10), retornará ao palco deste único revés, que sequer tirou o sono do torcedor rubro-negro – apenas um susto.

Afinal, foi nas quartas de final da última edição, em 2025, pela volta, contra o Estudiantes (ARG), mesmo adversário desta quinta – agora, pela semifinal. Após vencer por 2 a 1 na ida, o Flamengo sofreu a pressão do estádio UNO (Jorge Luis Hirschi), em La Plata, e perdeu por 1 a 0. No entanto, o goleiro Rossi estava lá para salvar na disputa de pênaltis, com o clube carioca avançando de fase antes de confirmar o primeiro tetracampeonato de um time brasileiro na Libertadores. Relembre com o Jogada10!

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Flamengo e Estudiantes se enfrentaram em 2025

Em 2025, o Flamengo perigou de ser eliminado ainda na fase de grupos da Libertadores, avançando na segunda posição com os mesmos 11 pontos do Central Córdoba (ARG), que terminou o Grupo C eliminado na terceira posição. Por ter terminado em segundo, definiu os três mata-matas como visitante. Contra o Estudiantes, nas quartas, não foi diferente.

Após avançar diante do Internacional nas oitavas, com duas vitórias (1 a 0 e 2 a 0), o Rubro-Negro encarou o Estudiantes, no dia 18 de setembro. O primeiro tempo da ida deu mostras de que o confronto eliminatório seria decidido ainda no Maracanã. Afinal, com apenas 14 segundos os donos da casa já abriram vantagem, com gol de Pedro. Aos 9?, foi a vez de Varela fazer 2 a 0.

Rossi vira muro e salva o Fla

Nos acréscimos do segundo tempo, no entanto, o Estudiantes partiu para cima, descontou e quase empatou. Léo Pereira, contra, fez o gol que deu esperança aos argentinos para o jogo da volta. Sete dias depois, Benedetti fez 1 a 0 para o time platense, aos 45+2? da etapa inicial. Houve tempo para gol anulado do mesmo Benedetti, aos 28? do segundo tempo. Um hipotético 2 a 0 seria suficiente para deixar o Flamengo pelo caminho, mas, por questão de centímetros, o tento foi invalidado.

Nas cobranças de pênaltis, o Flamengo, focado, acertou suas quatro batidas, com Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira. Benedetti, que poderia ser o herói da vaga, parou no muro chamado Agustín Rossi, ex-jogador do Estudiantes. O paredão voltaria a aparecer na quarta cobrança dos argentinos: Ascacíbar, capitão daquela equipe (e hoje no Boca Juniors), também desperdiçou sua chance, com o Flamengo superando a derrota no tempo normal para voltar à semifinal da Libertadores.

Times já se enfrentaram em 2026

Vale lembrar que Flamengo e Estudiantes ficaram no mesmo grupo em 2026, o que significa que o Rubro-Negro já atuou no UNO após a derrota de 2025. O jogo ficou no 1 a 1, pela terceira rodada do Grupo A, mas ficou marcado pela lesão de Giorgian de Arrascaeta. O craque, afinal, sofreu uma fratura na clavícula direita ainda no primeiro tempo, ficando fora da Copa do Mundo pelo Uruguai. Na "volta", vitória do Flamengo por 1 a 0 – gol de Pedro -, pela quinta rodada. No fim, o Flamengo ficou na liderança da chave, com 16 pontos, enquanto o Estudiantes avançou em segundo, com nove. Por fim, voltam a se reencontrar pelo mata-mata da competição mais importante do Continente.

Últimos 21 jogos do Flamengo na Libertadores