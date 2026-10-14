Hulk e Flaco López travam batalha de artilheiros na semifinal da Libertadores

Em busca de vaga na final, Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Além de um lugar na decisão continental, o confronto coloca frente a frente dois atacantes que vivem momentos importantes na temporada: Hulk e Flaco López.

Os dois centroavantes chegam ao duelo com números expressivos em 2026. De um lado, o centroavante tricolor ganhou protagonismo após a chegada de Marcão. Já do outro, o argentino ficou sete jogos sem estufar a rede, mas é o artilheiro do Verdão na temporada e disputou a Copa do Mundo com a camisa da Argentina.

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Hulk sonha com a América mais uma vez

Reforço do Fluminense para o segundo semestre da temporada, Hulk vive uma fase especial. Em busca do tão sonhado título da Libertadores, o camisa 7 lidera o ataque tricolor desde a chegada de Marcão. Sob o comando do treinador, ele soma seis gols e quatro assistências, ou seja, dez participações diretas. Os números, portanto, contrastam com as duas participações em sete partidas com Zubeldía na beira do campo.

Desde que assumiu o comando do Fluminense, Marcão recuperou a confiança dos jogadores e potencializou os reforços, principalmente Hulk. Dessa forma, o camisa 7 virou a grande referência do setor ofensivo, tanto pela sua capacidade para marcar gols, quanto para criar jogadas. Não é à toa que, portanto, ele possui quase o mesmo número de gols e assistências no período.

A sequência de Hulk com Marcão começou justamente na vitória do Fluminense sobre o Palmeiras por 3 a 2, no dia 15 de agosto. Na ocasião, o Alviverde vencia por 1 a 0, quando o camisa 7 empatou aos 42 minutos do primeiro tempo. O time paulista chegou a ficar na frente mais uma vez, mas o Tricolor virou com gols de Serna e Cano.

Depois disso, Hulk participou de gols nos empates com o Bahia e Athletico-PR, além das vitórias sobre Remo, Platense e Corinthians. O camisa 7 também deu assistência na derrota diante do Platense, no jogo da volta das quartas de final. Dessa forma, o passe para Canobbio garantiu a vaga na semifinal da Libertadores.

Flaco tenta desencantar e ser decisivo na semi

Flaco López chega à semifinal como um dos principais goleadores do Palmeiras em 2026. O atacante soma 22 gols e 11 assistências na temporada, com 33 participações diretas em tentos. Este número o coloca como o segundo argentino com mais participações em gols no ano, atrás apenas de Lionel Messi, que tem 38.

O centroavante, porém, passou por um período de jejum antes de recuperar a confiança. Afinal, o atleta ficou sete partidas sem marcar pelo Alviverde antes da pausa para a Data Fifa. Contudo, encerrou a sequência sem estufar as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no Nubank Parque, pelo Brasileirão, em 8 de outubro.

Na Libertadores, Flaco disputou dez partidas em 2026, acertou 21 finalizações e marcou três gols. Na temporada, segundo dados do clube paulista, o argentino soma 53 jogos e 104 finalizações certas, além de 45 passes para que os companheiros buscassem o chute. Os números reforçam o protagonismo do camisa 42 no setor ofensivo na temporada.

Apesar dos números expressivos, o Fluminense ainda é uma das poucas equipes em que o argentino não conseguiu marcar. O jogador enfrentou o Tricolor oito vezes na carreira e ainda não balançou as redes nesses confrontos. A semifinal, portanto, pode representar uma oportunidade para o camisa 42 quebrar esse tabu justamente em um dos jogos mais importantes do ano.

Primeiro mata-mata na Libertadores

Fluminense e Palmeiras possuem apenas dois confrontos anteriores na história da Libertadores, ambos pela fase de grupos de 1971. Naquele ano, cada equipe venceu uma vez como visitante: o Tricolor ganhou por 2 a 0 em São Paulo, enquanto o Verdão respondeu com uma vitória por 3 a 1 no Rio de Janeiro.

Agora, 55 anos depois, os clubes voltam a se encontrar no torneio continental. A diferença é que, desta vez, não vale apenas a pontuação de uma partida normal, mas sim uma vaga na decisão do torneio. O Tricolor tenta chegar à final pela terceira vez em sua história, assim como erguer a taça pela segunda vez, enquanto o Verdão já esteve em sete decisões e sonha com o tetra.

O duelo de ida acontece no Maracanã, enquanto a segunda partida será no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 21 de outubro. Quem levar a melhor no confronto avançará à decisão da Libertadores de 2026, contra Flamengo ou Estudiantes, da Argentina, no Centenário, em Montevidéu.