Champions League: resumo do dia tem virada do Real com gol de Endrick

Quem viu os 32 gols de terça-feira (13/10) na abertura da segunda rodada da Champions League, talvez não esperasse que o número de bolas na rede aumentasse exponencialmente nesta quarta-feira (14/10). Foram 46 gols em nove partidas. Como destaque, o Real Madrid conseguiu uma virada heroica diante da Roma. Liverpool e Aston Villa golearam. O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Manchester City e venceu com autoridade fora de casa.
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No Estádio Olimpico, a Roma parecia conquistar a primeira vitória nesta edição de Champions League. Os donos da casa venciam por 3 x 1 até os 38 minutos do segundo tempo, com gols de De Roon e Malen (duas vezes). Mbappé havia descontado ainda na primeira etapa.
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Em jogo apagado, José Mourinho sacou Vinicius Junior e colocou o brasiliense Endrick. A substituição do treinador português mudou o confronto. Aos 38 minutos, Carlos Espí, também vindo do banco, diminuiu. Aos 40, Endrick subuiu no terceiro andar e cabeceou no canto para empatar o duelo. Aos 45 minutos da etapa final, Rudiger aproveitou após cobrança de escanteio para virar o jogo e garantir a vitória do Real Madrid por 4 x 3.
Atual bicampeão
O Paris Saint Germain busca o tricampeonato seguido da Liga dos Campeões e conseguiu mais uma grande vitória. Contra o Manchester City, no Eithad Stadium, Doué, Dembelé e Vitinha abriram 3 x 0 ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Akliouche ampliou a vantagem, porém Haaland diminuiu o placar com dois gol.
Com isso, o PSG chega aos seis pontos e lidera a fase de liga por causa do saldo de gols. O City segue com três pontos, mas Haaland alcançou a marca de maior artilheiro da equipe na história da Champions League com 38 gols, ultrapassando o argentino Sergio Aguero.
Goleada e invencibilidade
O Aston Villa também segue com 100% de aproveitamento nesta Champions League. O time inglês enfrentou o Fenerbahçe em casa e goleou o time turco por 6 x 0. Com gols de Manzambi, Nicolas Jackson (duas vezes), Ross Barkley (duas vezes) e Tammy Abraham, a equipe venceu no Villa Park e escala para a terceira posição.
Quem também venceu por seis gols e segue com 100% de aproveitamento foi o Liverpool. Os Reds enfrentaram o Lask, na Áustria, e golearam com brilho de Barcola. O francês chegou à Inglaterra nessa temporada por 125 milhões de euros e marcou um hat-trick na partida.
Para o Liverpool, Ronald Araújo, Frimpong e Koumas fizeram os outros gols. Porém, o Lask conseguiu furar a meta defendida por Alisson três vezes, com Ljubicic e Flecker (duas vezes). Os Reds venceram por 6 x 3 e são o quinto colocado na tabela de classificação.
Outros resultados
Em Sevilha, Real Betis e Porto fizeram mais um jogo movimentado, recheado de viradas e golaços. Os donos da casa abriram um placar com um belo chute de Ezzalzouli. Porém, os portugueses viraram com Gabri Veiga, de falta, e Samu Aghehowa com um chutaço da entrada da área. Entretanto, o Betis empatou com Cucho Hernández, após assistência de Antony, e virou no fim com Isco, de pênalti.
O Borussia Dortmund perdeu para o Bodo Glimt fora de casa. Sjovold marcou para os noruegueses. O Shakhtar Donetsk mandou o duelo contra o AEK Atenas no Stamford Bridge, na Inglaterra, devido à guerra entre Ucrânia e Rússia.
No estádio do Chelsea, os ucranianos ganharam de virada com brilho dos brasileiros. O AEK abriu o placar com Lovro Majer, mas Pedrinho e Vinícius Tobias viraram o jogo. Por fim, o venezuelano Gleiker Mendoza fechou a vitória do Shakhtar por 3 x 1.
Para fechar a segunda rodada de Champions, o Feyenoord venceu o Como por 3 x 2, na Holanda, e chegou à primeira vitória no torneio. Na Eslováquia, o Stuttgart bateu o Slovan Bratislava por 3 x 0, venceu a segunda partida seguida e alcançou a quarta posição na fase de liga.
2ª rodada
Resultados
Terça-feira (13/10)
Lens 0 x 2 Sporting
Sabah 2 x 0 Slavia Praga
Arsenal 3 x 0 Lille
Atlético de Madrid 2 x 0 Manchester United
Inter de Milão 3 x 4 Club Brugge
Galatasaray 1 x 4 Barcelona
RB Leipzig 1 x 0 PSV
Viking 3 x 3 Bayern de Munique
Villarreal 3 x 1 Napoli
Quarta-feira (14/10)
Feyenoord 3 x 2 Como
LASK Linz 3 x 6 Liverpool
Roma 3 x 4 Real Madrid
Aston Villa 6 x 0 Fenerbahçe
Shakhtar Donetsk 3 x 1 AEK Atenas
Bodø/Glimt 1 x 0 Borussia Dortmund
Manchester City 2 x 4 PSG
Real Betis 3 x 2 Porto
Slovan Bratislava 0 x 3 Stuttgart
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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