Champions League: resumo do dia tem virada do Real com gol de Endrick

Endrick entra no segundo tempo, muda o jogo e marca gol na virada do Real Madrid sobre a Roma por 4 x 3 - (crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Quem viu os 32 gols de terça-feira (13/10) na abertura da segunda rodada da Champions League, talvez não esperasse que o número de bolas na rede aumentasse exponencialmente nesta quarta-feira (14/10). Foram 46 gols em nove partidas. Como destaque, o Real Madrid conseguiu uma virada heroica diante da Roma. Liverpool e Aston Villa golearam. O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Manchester City e venceu com autoridade fora de casa.

No Estádio Olimpico, a Roma parecia conquistar a primeira vitória nesta edição de Champions League. Os donos da casa venciam por 3 x 1 até os 38 minutos do segundo tempo, com gols de De Roon e Malen (duas vezes). Mbappé havia descontado ainda na primeira etapa.

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Em jogo apagado, José Mourinho sacou Vinicius Junior e colocou o brasiliense Endrick. A substituição do treinador português mudou o confronto. Aos 38 minutos, Carlos Espí, também vindo do banco, diminuiu. Aos 40, Endrick subuiu no terceiro andar e cabeceou no canto para empatar o duelo. Aos 45 minutos da etapa final, Rudiger aproveitou após cobrança de escanteio para virar o jogo e garantir a vitória do Real Madrid por 4 x 3.

Atual bicampeão

O Paris Saint Germain busca o tricampeonato seguido da Liga dos Campeões e conseguiu mais uma grande vitória. Contra o Manchester City, no Eithad Stadium, Doué, Dembelé e Vitinha abriram 3 x 0 ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Akliouche ampliou a vantagem, porém Haaland diminuiu o placar com dois gol.

Com isso, o PSG chega aos seis pontos e lidera a fase de liga por causa do saldo de gols. O City segue com três pontos, mas Haaland alcançou a marca de maior artilheiro da equipe na história da Champions League com 38 gols, ultrapassando o argentino Sergio Aguero.

Goleada e invencibilidade

O Aston Villa também segue com 100% de aproveitamento nesta Champions League. O time inglês enfrentou o Fenerbahçe em casa e goleou o time turco por 6 x 0. Com gols de Manzambi, Nicolas Jackson (duas vezes), Ross Barkley (duas vezes) e Tammy Abraham, a equipe venceu no Villa Park e escala para a terceira posição.

Quem também venceu por seis gols e segue com 100% de aproveitamento foi o Liverpool. Os Reds enfrentaram o Lask, na Áustria, e golearam com brilho de Barcola. O francês chegou à Inglaterra nessa temporada por 125 milhões de euros e marcou um hat-trick na partida.

Para o Liverpool, Ronald Araújo, Frimpong e Koumas fizeram os outros gols. Porém, o Lask conseguiu furar a meta defendida por Alisson três vezes, com Ljubicic e Flecker (duas vezes). Os Reds venceram por 6 x 3 e são o quinto colocado na tabela de classificação.

Outros resultados

Em Sevilha, Real Betis e Porto fizeram mais um jogo movimentado, recheado de viradas e golaços. Os donos da casa abriram um placar com um belo chute de Ezzalzouli. Porém, os portugueses viraram com Gabri Veiga, de falta, e Samu Aghehowa com um chutaço da entrada da área. Entretanto, o Betis empatou com Cucho Hernández, após assistência de Antony, e virou no fim com Isco, de pênalti.

O Borussia Dortmund perdeu para o Bodo Glimt fora de casa. Sjovold marcou para os noruegueses. O Shakhtar Donetsk mandou o duelo contra o AEK Atenas no Stamford Bridge, na Inglaterra, devido à guerra entre Ucrânia e Rússia.

No estádio do Chelsea, os ucranianos ganharam de virada com brilho dos brasileiros. O AEK abriu o placar com Lovro Majer, mas Pedrinho e Vinícius Tobias viraram o jogo. Por fim, o venezuelano Gleiker Mendoza fechou a vitória do Shakhtar por 3 x 1.

Para fechar a segunda rodada de Champions, o Feyenoord venceu o Como por 3 x 2, na Holanda, e chegou à primeira vitória no torneio. Na Eslováquia, o Stuttgart bateu o Slovan Bratislava por 3 x 0, venceu a segunda partida seguida e alcançou a quarta posição na fase de liga.

2ª rodada

Resultados

Terça-feira (13/10)

Lens 0 x 2 Sporting

Sabah 2 x 0 Slavia Praga

Arsenal 3 x 0 Lille

Atlético de Madrid 2 x 0 Manchester United

Inter de Milão 3 x 4 Club Brugge

Galatasaray 1 x 4 Barcelona

RB Leipzig 1 x 0 PSV

Viking 3 x 3 Bayern de Munique

Villarreal 3 x 1 Napoli

Quarta-feira (14/10)

Feyenoord 3 x 2 Como

LASK Linz 3 x 6 Liverpool

Roma 3 x 4 Real Madrid

Aston Villa 6 x 0 Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk 3 x 1 AEK Atenas

Bodø/Glimt 1 x 0 Borussia Dortmund

Manchester City 2 x 4 PSG

Real Betis 3 x 2 Porto

Slovan Bratislava 0 x 3 Stuttgart

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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