Com Rayssa Leal, Assunção recebe etapa do Mundial de Street e Slalom

Os Mundiais de Skateboarding de 2026 entram na reta final das disputas em Assunção, no Paraguai. Nesta quarta-feira (14), o Street entra em ação com as classificatórias masculinas, a partir das 9h, com transmissão ao vivo pelo canal da World Skate Skateboarding no Youtube. O dia também será de sessões de treino para o Slalom em Cerro Lambaré. O World Skate (streaming) e o SporTV anunciam a transmissão.
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Ao longo dos mundiais, o Brasil terá mais de 60 skatistas em ação no Paraguai. No total, são seis modalidades do Skateboarding: Vertical — prata para Gui Khury e bronze para Helena Laurino —, Downhill Speed e Street Luge, Slalom, Park — bronze para Gui Khury — e Street.
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Street
O Mundial de Street de 2026 contará com a presença de 16 nomes do Brasil, nove no masculino e sete no feminino. Assim como no Park, o evento soma pontos importantes na corrida olímpica para Los Angeles-2028. Na preparação para as disputas, a Seleção realizou um ciclo de treinos na pista do Comitê Olímpico Paraguaio.
Estão classificados para o evento o top 30 do ranking mundial — limite de seis skatistas por nacionalidade. Para os demais skatistas entre os 30 melhores e para aqueles fora do top 30, a vaga foi assegurada com base nas country quotas — três por país para cada categoria.
Na primeira fase masculina, o Skateboarding nacional contará com Ivan Monteiro (15º do ranking mundial), João Lucas Alves (19º), Kelvin Hoefler (21º - campeão mundial em 2015 e prata em Tóquio 2020), Filipe Mota (22º), Gabryel Aguilar (26º) — todos na oitava última bateria da quarta-feira (14), Matheus Mendes (41º), na sétima bateria, e Sebastian Simonetto, estreante no circuito mundial e presente na primeira bateria.
Com disputas nesta quinta, a relação de brasileiras na primeira fase inclui: Gabriela Mazetto (17ª), na quinta bateria, Pâmela Rosa (26ª - campeã mundial em 2019), Duda Ribeiro (28ª) e Isabelly Ávila (35ª), as três na quarta bateria, Maria Lúcia (46ª), na terceira, e Bia Godoi, que fará sua estreia no circuito e está na primeira bateria.
No top 8 do ranking mundial, Wallace Gabriel (4º do ranking mundial) e Giovanni Vianna (6º) e Rayssa Leal (8ª / bicampeã mundial 2022 e 2024, prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris-2024 entram direto na segunda fase.
Slalom
O Brasil terá 7 representantes no Mundial de Slalom, 6 no masculino e 1 no feminino. A relação de skatistas é formada por Thiago Gardenal (campeão mundial amador 2010), Bruno Bou Haya Nobru, Pedro Frangulis (campeão mundial amador 2024 e prata em 2023), Fabio Dery Sprovieri (vice-campeão mundial master 2025), Andre Gomez Rasta (campeão mundial amador 2025 e bronze em 2024) e Howard Weiss, além de Marina Nóbrega entre as mulheres.
Para a escolha dos skatistas, o Comitê Brasileiro de Slalom usou como critério os melhores tempos realizados por brasileiros no International Slalom Skateboarding Championship 2025. Thiago Gardenal e Marina Nóbrega já estavam entre os pré-classificados (Top 10 do ranking mundial da ISSA na temporada 2024 e/ou 2025).
Após as sessões de treino, serão três dias de disputas divididos entre Giant Slalom, na quinta (15), Hybrid, na sexta (16), e Tight, no sábado (17). O evento será transmitido pela worldskate.tv (clique para assistir).
PROGRAME-SE
Cronograma - Street
Quinta-feira (15) - classificatórias femininas - 10h
Sexta-feira (16) - quartas de final masculinas - 13h45 / quartas de final femininas - 17h15
Sábado (17) - semifinal masculina - 16h25 / semifinal feminina - 18h55
Domingo (18) - final masculina - 14h35 / final feminina - 16h05
Local: Comitê Olímpico Paraguaio
Cronograma - Slalom
14 de outubro - sessões de treino
15 de outubro - Giant Slalom - 10h
16 de outubro - Hybrid Slalom - 9h30
17 de outubro - Tight Slalom - 9h30
Local: Cerro Lambaré
Onde assistir
World Skate no YouTube (todas as fases) e SporTV (semifinais e finais, de 17 a 18 de outubro)
*Com informações da cbsk.com.br
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